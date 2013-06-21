डढेलोबाट जुम्लामा ३३० हेक्टर वन क्षति   

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- जुम्लामा गत आर्थिक वर्षभरि ३३० दशमलव २८ हेक्टर वन डढेलोबाट क्षति भएको छ।
- चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा आठ स्थानीय तहका ६ स्थानमा करिब १०० हेक्टर वन डढेलोबाट क्षति भएको छ।
- डिभिजन वन कार्यालयले चैत १ देखि ७ गतेसम्म वन डढेलो नियन्त्रणका लागि साप्ताहिक कार्यक्रम गर्ने जानकारी दिएको छ।
२ चैत, जुम्ला । जुम्लामा गत आर्थिक वर्षभरि ३३०.२८ हेक्टरमा डढेलोबाट वन क्षति भएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख भरत बुढ्थापाका अनुसार उक्त वर्षमा २९ स्थानमा वन डढेलो लागेको र अनुमानित वन क्षेत्र करिब ३३० दशमलव २८ हेक्टर वन जङ्गल डढेलोबाट क्षति भएको बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्म यहाँका आठवटै स्थानीय तहका विभिन्न ६ वटा स्थानमा डढेलो लागेको छ । अनुमानित १०० हेक्टर क्षेत्रमा डढेलोबाट वन क्षति भएको छ डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बुढ्थापाको भनाइ छ ।
कार्यालयको आयोजनामा भएको वन सुरक्षा समन्वय समिति तथा सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम बोल्दै कार्यालय प्रमुख बुढ्थापाले वन डढेलो नियन्त्रणमा प्रभाकारिता, तीनै तहका सरकार र समुदायको सहभागिता भन्ने मूल नारासहित जुम्लामा वन डढेलो नियन्त्रणसम्बन्धी साप्ताहिक कार्यक्रम यही चैत १ देिख ७ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरिने डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बढ्थापाले जानकारी दिए ।
बर्सेनि गर्मीयाममा हुने डढेलोले वन क्षेत्रमा क्षति पुर्याउँदै आएको छ । दमकल नपुग्ने विकट क्षेत्रमा लागेको आगो नियन्त्रण गर्न भने समस्या देखिने गरेको छ । वन संरक्षणमा सामुदायको महत्वपूर्ण भूमिका रहने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मीनबहादुर रावलले जानकारी दिए ।
