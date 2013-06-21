इरानका विदेशमन्त्रीको दाबी- सर्वोच्च नेता खामेनी स्वस्थ छन्

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १ गते १८:१५

१ चैत, काठमाडौं । इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अरागचीले नवनियुक्त सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनीको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको जानकारी गराएका छन् ।

कतारको दोहामाअल अरबी अल जदिदसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले खामेनीको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको र उनले देशको परिस्थितिलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा राखेको दाबी गरेका हुन् ।

‘हाम्रो नेता स्वस्थ हुनुहुन्छ र उहाँले परिस्थितिलाई दृढताका साथ सम्हाल्नुभएको छ,’ विदेशमन्त्री अरागचीले अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेका छन्  ।

अयातोल्लाह अली खामेनीको मृत्युपछि मोजतबा खामेनीले पदभार ग्रहण गरेका थिए । पछिल्लो समय उनीमाथि भइरहेका विभिन्न अड्कलबाजीहरूको खण्डन गर्दै उनले आधिकारिक रुपमा स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।

विदेशमन्त्री अरागचीले इरानको आन्तरिक अवस्था स्थिर रहेको पनि बताएका छन् । सरकारी निकाय वा सेनाभित्र कुनै पनि किसिमको विभाजन नरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘इरानमा अवस्था सामान्य छ, हाम्रा राजकीय संस्थाहरू र सैन्य संरचनाहरू एकढिक्का भएर काम गरिरहेका छन्,’ उनले भनेका छन् ।

इरान र इजरायल–अमेरिबीच जारी तनाव तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरेको छ ।

इजरायलले इरानका रणनीतिक तेल पूर्वाधारहरूमा आक्रमण तीव्र पारिरहेको छ भने तेहरानले आफ्नो नेतृत्व बलियो रहेको सन्देश दिन खोजेको छ ।

इरानले भन्यो– स्ट्रेट अफ होर्मुज समुद्रीमार्ग अमेरिका र इजरायललाई मात्र बन्द  

इरानमा २४ हजारभन्दा बढी नागरिकका संरचना ध्वस्त

तेल ढुवानीको प्रमुख जलमार्ग 'स्ट्रेट अफ होर्मुज'मा अवरोध जारी राख्ने इरानको घोषणा

युद्ध अन्त्यका लागि इरानका तीन शर्त

इरानद्वारा युद्ध सुरुवातपछिको सबैभन्दा भीषण आक्रमण

रुस र इरानका राष्ट्रपतिबीच टेलिफोन वार्ता, के भयो छलफल ?

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

'वैचारिक मत' घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

दुई तिहाइको भार

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित