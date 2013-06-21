+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कपालमा तेल लगाउने सही समय कहिले ?

धेरै मानिसहरूको बानी हुन्छ, नुहाएलगत्तै भिजेको कपालमा तेल लगाउने । तर यो बानी सही होइन ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८२ चैत ६ गते १९:०४

कपालमा तेल लगाउनु केवल परम्परागत अभ्यास मात्र होइन, यो वैज्ञानिक रूपमा पनि लाभदायक मानिन्छ । तेलले कपालको जरालाई पोषण दिन्छ, स्काल्पलाई मुलायम बनाउँछ र रक्तसञ्चार सुधार गरेर कपालको वृद्धि बढाउन मद्दत गर्छ ।

तर, यी सबै फाइदा प्राप्त हुन तेल लगाउने उचित समय थाहा हुनुपर्छ ।

तेल कति बेला लगाउने ?

कपालमा तेल लगाउने सबैभन्दा राम्रो समय नुहाउनुअघि हो । जब तपाईं नुहाउनुभन्दा ३० मिनेटदेखि १ घण्टा अघि कपालमा तेल लगाउनुहुन्छ, यसले कपाललाई स्याम्पु र पानीको सुक्खापनबाट जोगाउँछ ।

स्याम्पुमा रहेका केमिकलहरूले कपालको प्राकृतिक तेल हटाउन सक्छन्, तर नुहाउनुअघि तेल लगाउँदा कपालमा एक प्रकारको सुरक्षा तह बनाउँछ । साथै, तेल मसाज गर्दा टाउकोमा रक्तसञ्चार बढ्छ, जसले कपालको जरा बलियो बनाउँछ ।

नुहाएपछि तेल लगाउनु कति उपयुक्त ?

धेरै मानिसहरूको बानी हुन्छ, नुहाएलगत्तै भिजेको कपालमा तेल लगाउने । तर, यो बानी सही होइन । भिजेको कपाल कमजोर हुन्छ र त्यतिबेला तेल लगाउँदा धुलो र फोहोर सजिलै टाँसिन सक्छ ।

साथै, तालु सुख्खा भई ड्यान्ड्रफ (चायाँ) वा फंगल संक्रमण हुने सम्भावना बढ्छ । नुहाएपछि यदि कपाल धेरै सुख्खा छ भने तेलको सट्टा हल्का हेयर सिरम, एलोभेरा जेल वा लिभ–इन कन्डिसनर प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । यसले कपाललाई नरम बनाउँछ ।

सही समय जत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ, सही तरिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । धेरैले तेल हालेर छिटो–छिटो मसाज गर्छन्, तर यसले खासै फाइदा दिँदैन ।

कपालमा तेल लगाउने सही तरिका

–तेललाई हल्का मनतातो बनाउनुहोस् । यसले स्काल्पमा सजिलै सोसिन्छ ।

–औँलाको टुप्पो प्रयोग गरेर बिस्तारै मसाज गर्नुहोस्, नङ प्रयोग नगर्नुहोस् ।

–गोलाकार गतिमा ५–१० मिनेट मसाज गर्दा रक्तसञ्चार बढ्छ ।

–कपालको लम्बाइमा पनि हल्का तेल लगाउनुहोस् ।

–धेरै तेल प्रयोग नगर्नुहोस्, मध्यम मात्रा नै पर्याप्त हुन्छ ।

कुन तेल कपालका लागि राम्रो हुन्छ ?

कपालको समस्या र प्रकारअनुसार फरक–फरक तेल प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

नरिवल तेल – कपाललाई गहिरो पोषण दिन्छ र सुख्खापन हटाउँछ ।

बदाम तेल : भिटामिन ‘इ’ ले भरिपूर्ण, कपाललाई चम्किलो बनाउँछ ।

अमला तेल : कपाल झर्न कम गर्छ र समयअघि सेतो हुनबाट जोगाउँछ ।

अरगन तेल : ड्राइ र ड्यामेज कपालका लागि निकै उपयोगी हुन्छ ।

केवल तेल लगाएर मात्र कपाल स्वस्थ हुँदैन । दैनिक जीवनशैली पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि प्रोटिन, भिटामिन र मिनरल्सयुक्त खाना खाने, पर्याप्त पानी पिउने गर्नुपर्छ । यसले कपाललाई भित्रबाट हाइड्रेट राख्छ ।

कति पटक तेल लगाउने ?

सामान्यतया हप्तामा २–३ पटक तेल लगाउनु पर्याप्त हुन्छ । यदि तपाईंको स्काल्प धेरै ड्राइ छ भने ३–४ पटक पनि लगाउन सकिन्छ । तर अत्यधिक तेल लगाउँदा कपाल चिप्लो हुने, धुलो टाँसिने र स्काल्पमा अवरोध हुने समस्या आउन सक्छ, त्यसैले सन्तुलन आवश्यक छ ।

कपाल तेल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित