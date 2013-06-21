हुम्लामा वर्षा र हिमपात

६ चैत, हुम्ला । हुम्लाको उतरी नाम्खा गाउँपालिकाकाे विभिन्न स्थानमा हिमपात भएकाे छ।
दक्षिणी क्षेत्र अन्तर्गत सर्केगाड,चंखेली,अदानचुली, ताँजाकाेट लगायत स्थानमा भने वर्षा भएकाे छ।
उच्च स्थान नाम्खा गाउँपालिकाका चाला, यारी,याल्वाङ, मुचु, हिल्सा,लिमिका तिल,जाङ, हल्जी, केर्मी, हेप्का र ताङ्गिन लगायतका स्थानमा हिमपात भएकाे छ । सदरमुकाम सिमकाेटका उच्च स्थानमा पनि हिमपात भएकाे छ।
नाम्खा गाउँपालिका लिमी क्षेत्रमा बिहानैदेखि हिमपात भएकाे नाम्खा गाउँपालिका -६ का वडाध्यक्ष पाल्जाेर तामाङले जानकारी दिए। हिमपातले हिउँ जम्न थालेकाे छ । चिसाे ह्वात्तै बढेको वडाध्यक्ष तामाङले बताए।
दक्षिणी क्षेत्रमा वर्षा भइरहेकाे ताँजाकाेट गाउँपालिका-३ मासपुरका केशबहादुर राेकायाले जानकारी दिए ।
वर्षा र हिमपात भएपछि हुम्लाका कृषकहरूलाई राहत मिलेकाे राेकायाले बताए ।
हिमपात र वर्षाले नेपालगञ्जबाट नियमित हुने हवाइ उडान समेत प्रभावित बनेकाे छ।
