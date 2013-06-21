हुम्लामा वर्षा र हिमपात

हुम्लाको उतरी नाम्खा गाउँपालिकाकाे विभिन्न स्थानमा हिमपात भएकाे छ।

नरजन तामाङ नरजन तामाङ
२०८२ चैत ६ गते १८:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाका विभिन्न उच्च स्थानमा हिमपात भएको छ भने दक्षिणी क्षेत्रमा वर्षा भएको छ।
  • नाम्खा गाउँपालिका-६ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले हिमपातले हिउँ जम्न थालेको र चिसो बढेको जानकारी दिए।
  • हिमपात र वर्षाले हुम्लाका कृषकलाई राहत पुगेको र नेपालगञ्जबाट नियमित हवाइ उडान प्रभावित भएको छ।

६ चैत, हुम्ला । हुम्लाको उतरी नाम्खा गाउँपालिकाकाे विभिन्न स्थानमा हिमपात भएकाे छ।

दक्षिणी क्षेत्र अन्तर्गत सर्केगाड,चंखेली,अदानचुली, ताँजाकाेट लगायत स्थानमा भने वर्षा भएकाे छ।

उच्च स्थान नाम्खा गाउँपालिकाका चाला, यारी,याल्वाङ, मुचु, हिल्सा,लिमिका तिल,जाङ, हल्जी, केर्मी, हेप्का र ताङ्गिन लगायतका स्थानमा हिमपात भएकाे छ  । सदरमुकाम सिमकाेटका उच्च स्थानमा पनि हिमपात भएकाे छ।

नाम्खा गाउँपालिका लिमी क्षेत्रमा बिहानैदेखि हिमपात भएकाे नाम्खा गाउँपालिका -६ का वडाध्यक्ष पाल्जाेर तामाङले जानकारी दिए। हिमपातले हिउँ जम्न थालेकाे छ । चिसाे ह्वात्तै बढेको वडाध्यक्ष तामाङले बताए।

दक्षिणी क्षेत्रमा वर्षा भइरहेकाे ताँजाकाेट गाउँपालिका-३ मासपुरका केशबहादुर राेकायाले जानकारी दिए ।

वर्षा र हिमपात भएपछि हुम्लाका कृषकहरूलाई राहत मिलेकाे राेकायाले बताए ।

हिमपात र वर्षाले नेपालगञ्जबाट नियमित हुने हवाइ उडान समेत प्रभावित बनेकाे छ।

लेखक
नरजन तामाङ

तामाङ हुम्लाबाट पत्रकारिता गर्छन् ।

हिमालका थोरै र पहाडका एक–दुई स्थानमा मध्यम वर्षा र हिमपात हुने

हिमपातले सडक अवरुद्ध भएपछि हेलिकप्टरबाट पठाइयो निर्वाचन सामग्री र कर्मचारी

आज हिमाली भेगमा हल्का वर्षासहित हिमपातको सम्भावना

अमेरिकामा हिमपातले ५ हजारभन्दा बढी उडान रद्द, लाखौं प्रभावित

हुम्लाको नाम्खा हिमपातले ठप्प : रित्ता गाउँमा पुग्न सकेनन् मतदाता

कोशी र गण्डकीको हिमाली भूभागमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना   

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

