हुम्लाको नाम्खा हिमपातले ठप्प : रित्ता गाउँमा पुग्न सकेनन् मतदाता

नरजन तामाङ नरजन तामाङ
२०८२ फागुन ९ गते २०:०८

९ फागुन, हुम्ला ।  प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका अब १२ दिन बाँकी छन् । हुम्लाको हिमालपारिको क्षेत्र लिमी उपत्यकाको जाङ गाउँ भने यति बेला रित्तो छ ।

६४ घरधुरी रहेको जाङ गाउँका सबैजसो घरमा ताल्चा लागेको छ । गाउँ पूरै सुनसान छ । कुनै घरका झ्यालका सिसा फुटेका छन्, कोही घर बाँझा नै भइसके ।

१० वर्षदेखि जाङका बासिन्दाले गाउँ छाडेर सहर पस्न थालेका हुन् । त्यसयता गाउँ निरन्तर रित्तिँदै जाँदा अहिले भने पूरै खाली बनिसकेको छ । सहर झरेका मतदाता प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिक आइरहँदा पनि अहिलेसम्म गाउँ फर्किएका छन् । न फर्किने सुरसार नै छ ।

नाम्खा गाउँपालिका–६ मा पर्ने न्यालुलेक पाँच हजार दुई सय मिटर उचाइको क्षेत्र हो । जहाँबाट हिमपातले बाटो अवरुद्ध पारेको छ । तिलगाउँ, हल्जी र जाङ जाँदा हिल्सा नाका हुँदै जानुपर्छ । सोही नाकामा पर्ने नाम्खा गाउँपालिका- ५ स्थित नारा लेकमा पनि हिमपातले सडक अवरुद्ध छ । त्यो क्षेत्र चार हजार ४४९ मिटर उचाइमा पर्छ ।

चुनाव नजिकै आउँदा मतदाता मात्र नभई जिल्लास्थित सरोकारवाला निकाय पनि बाटो खुलाउन मौन देखिएका छन् । नाम्खा क्षेत्रकै अधिकांश मतदाता जिल्लाभन्दा बाहिर रहेका नाम्खा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले बताए ।

हल्जी गाउँको सुनखानी आधारभूत विद्यालयमा २९३ मतदाता छन् । यस्तै जाङको भृकुटी आधारभूत विद्यालयमा २४७ र तिलगाउँको हिमशिखर आधारभूत विद्यालयमा १३२ मतदाता छन् ।

यी तीन वटा मतदान केन्द्रमा मात्रै ६७२ मतदाता रहेको वडाध्यक्ष तामाङले बताए । ‘अहिले त्यसमध्ये ३० प्रतिशत मतदाता मात्रै गाउँमा छन् । बाँकी जिल्लाबाहिरका सहरदेखि काठमाडौँसम्म छन्’, उनले भने । जिल्लास्थित सरोकारवाला निकायमा सडकको हिउँ पन्छाउन अथवा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गराउन प्रस्ताव राख्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरे ।

चुनावी प्रचार पनि छैन

हुम्लाका अधिकांश गाउँमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा माओवादी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी चुनावी प्रचारमा पुगिरहेका छन् ।

तर, हालसम्म नाम्खा गाउँपालिका-६ मा रहेको लिमी उपत्यका क्षेत्रमा भने पुग्न सकेका छैनन् ।

रास्वपाबाट हुम्लामा उम्मेदवार रहेकी टासी ल्हाजोम नाम्खा गाउँपालिका-६ लिमी उपत्यकाकै बासिन्दा हुन् । हिमपातले बाटो अवरुद्ध हुँदा उनी पनि आफ्नै गाउँसम्म पुग्न सकेकी छैनन् । सडकको हिउँ पन्छाउन आफूले पनि जिल्लास्थित सरोकारवालासँग आग्रह गरेको टासीले बताइन् ।

नाम्खा गाउँपालिका प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लिमी उपत्यका हिमपात हुम्ला
नरजन तामाङ

तामाङ हुम्लाबाट पत्रकारिता गर्छन् ।

