+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

उत्तरी हुम्लाका सडक बन्द, निर्वाचन प्रभावित हुने चिन्ता (तस्वीरहरू)

नाम्खा गाउँपालिका-६ लिमीका ६७२ मतदाता भएका तीनवटा मतदानस्थलका अधिकाश मतदाताहरू काठमाडौं, दिल्ली, भारतलगायतका ठाउँमा गएकोले मतदान प्रभावित हुनसक्ने नाम्खा गाउँपालिका-६ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले बताए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २८ गते ११:३३

२८ माघ, हुम्ला । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिएका बेला उत्तरी हुम्लाको सडक सम्पर्क टुटेको छ ।

लगातार हिमपात भएपछि सडक अवरुद्ध भएका छन् । तत्कालै सडक खुल्न अवस्था नभएको स्थानीवासी बताउँछन् ।

नाम्खा गाउँपालिका-५ को नारा लेक र नाम्खा गाउँपालिका-६ को न्यालु लेकमा अत्यधिक हिउँ जमेकोले सडक पूर्णरुपमा बन्द छ । नाम्खाका लिमी, तिल, जाङ, हल्जी गाउँका अधिकाश मतदाताहरू भने जिल्ला बाहिर नै रहेका छन् ।

हिल्सा नाकामा तापक्रम माइनस २२ डिग्री सेल्सियससम्म झरेको छ । जसका कारण जाडो बढेको हिल्सास्थित  सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी)ले जनाएको छ ।

हिमपातले ८ र ९ नम्बर  पिलरसम्म अनुगमन  जानसमेत अप्ठेरो भएको बीओपी हिल्साका इन्चार्ज कृष्ण दाहालले बताए ।

नारा लेकमा तीनदेखि चार फिट हिउँ जमेको इन्चार्ज दाहालले बताए । नाम्खा गाउँपालिका-६ लिमीका ६७२ मतदाता भएका तीनवटा मतदानस्थलका अधिकाश मतदाताहरू काठमाडौं, दिल्ली, भारतलगायतका ठाउँमा गएकोले मतदान प्रभावित हुनसक्ने नाम्खा गाउँपालिका-६ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले बताए ।

तामाङले निर्वाचन नजिकिएकोले सरकारले नारा र न्यालु लेकको हिउँ पन्छाउन पहल गर्नुपर्न माग गरे ।

तस्वीर सौजन्य : सशस्त्र प्रहरीको बीओपी, हिल्सा ।

उत्तरी हुम्ला नाम्खा गाउँपालिका
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

युवा वैज्ञानिकहरूलाई पुटिनले दिए राष्ट्रपति पुरस्कार

युवा वैज्ञानिकहरूलाई पुटिनले दिए राष्ट्रपति पुरस्कार
कांग्रेस कञ्चनपुरले भन्यो – अरू दलका उम्मेदवारको पोस्टमा लाइक, कमेन्ट नगर्नू

कांग्रेस कञ्चनपुरले भन्यो – अरू दलका उम्मेदवारको पोस्टमा लाइक, कमेन्ट नगर्नू
फिलिपिन्समा पक्राउ परेका प्रकाश पाठकलाई काठमाडौं ल्याइयो

फिलिपिन्समा पक्राउ परेका प्रकाश पाठकलाई काठमाडौं ल्याइयो
‘बिगुल’ प्रिमियर : फिल्मको प्रशंसा गर्दै चिरिबाबुले सम्झिए चुनावमा भूमिगत हुँदाको क्षण

‘बिगुल’ प्रिमियर : फिल्मको प्रशंसा गर्दै चिरिबाबुले सम्झिए चुनावमा भूमिगत हुँदाको क्षण
इलाका प्रहरी कार्यालय खैरहनीका इन्स्पेक्टर प्रदीप महत पक्राउ

इलाका प्रहरी कार्यालय खैरहनीका इन्स्पेक्टर प्रदीप महत पक्राउ
निर्वाचन प्रहरीको तालिम सकियो, बन्दोबस्तीका सामान तयार भएपछि मात्रै फिल्डमा जाने

निर्वाचन प्रहरीको तालिम सकियो, बन्दोबस्तीका सामान तयार भएपछि मात्रै फिल्डमा जाने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित