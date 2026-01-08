+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

युवा वैज्ञानिकहरूलाई पुटिनले दिए राष्ट्रपति पुरस्कार

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २८ गते १३:०२

२६ माघ, काठमाडौं । रुसी विज्ञान दिवस (फेब्रुअरी ८) को पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ‘क्रेमलिन’ मा आयोजित एक विशेष समारोहबीच ‘युवा वैज्ञानिकका लागि राष्ट्रपति पुरस्कार २०२५’ प्रदान गरेका छन् ।

सन् २००८ मा स्थापना भएको यो पुरस्कार ३५ वर्षमुनिका ती युवा वैज्ञानिकहरूलाई दिइन्छ, जसले देशको अर्थतन्त्र, सामाजिक क्षेत्र र रक्षा क्षमतामा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएका छन् ।

अलेक्जेन्डर निकिन र पाभेल मोसेयेभले रुसको पहिलो सुरक्षित आणविक ब्याट्री बनाएका छन्। यी ब्याट्रीहरू अन्तरिक्ष र पानीमुनि चार्ज नगरी लामो समयसम्म चल्न सक्छन् ।

रसायनशास्त्री दिमित्री बुटिल्स्कीले पानीबाट लिथियम निकाल्ने नयाँ प्रविधि विकास गरेका छन्, जुन स्मार्टफोन र इलेक्ट्रिक गाडीका ब्याट्री बनाउन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।

आर्ट्योम इसायेभले कडा ब्याक्टेरियासँग लड्न सक्ने भाइरसहरूको अध्ययन गरी चिकित्सा क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएका छन् ।

भिक्टोरिया वेद्युश्किनाको टोलीले लेजर, एआई र क्वान्टम प्रविधिको विकासमा सहयोग पुग्ने जटिल गणितीय विधिहरू तयार पारेको छ ।

पुरस्कार वितरण गर्दै राष्ट्रपति पुटिनले यी आविष्कारहरूले रूसलाई भविष्यका प्रविधिहरूमा अरूको भर पर्नुको साटो आफैँ नेतृत्व गर्ने क्षमता प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। प्रत्येक विजेतालाई ५० लाख रुबल राशिको पुरस्कार प्रदान गरिएको छ ।

भ्लादिमिर पुटिन युवा वैज्ञानिक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पुटिन चलाउँछन् हास्यचेतसहितको कूटनीति

पुटिन चलाउँछन् हास्यचेतसहितको कूटनीति
सिरियाली राष्ट्रपति र पुटिनबीच मस्कोमा भोलि भेटवार्ता हुने

सिरियाली राष्ट्रपति र पुटिनबीच मस्कोमा भोलि भेटवार्ता हुने
रूससँग इज्जतका साथ पेस भए युक्रेनपछि अन्य कुनै युद्ध हुँदैन : पुटिन

रूससँग इज्जतका साथ पेस भए युक्रेनपछि अन्य कुनै युद्ध हुँदैन : पुटिन
रूसी जेलमा थुनिएका फ्रान्सेली अनुसन्धानकर्ताको मुद्दाबारे अध्ययन गर्ने पुटिनको घोषणा

रूसी जेलमा थुनिएका फ्रान्सेली अनुसन्धानकर्ताको मुद्दाबारे अध्ययन गर्ने पुटिनको घोषणा
पुटिनलाई मोदीको आग्रह – रूसी सेनामा कार्यरत भारतीय युवा सुरक्षित फर्काइदिनुहोस्

पुटिनलाई मोदीको आग्रह – रूसी सेनामा कार्यरत भारतीय युवा सुरक्षित फर्काइदिनुहोस्
अमेरिकी दबाबका बीच भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन

अमेरिकी दबाबका बीच भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित