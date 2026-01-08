प्रणय दिवसलाई जोडेर प्रहरीले बनाएका चेतनामूलक पोस्टहरू भाइरल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल प्रहरीले प्रणय दिवसको अवसरमा सामाजिक सञ्जालमा सचेतना फैलाउने पोस्टहरू राखेको छ।
नेपाल प्रहरीले सचेतना फैलाउने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालमा राखेका पछिल्लो पोस्टहरू भाइरल भएका छन् । विशेषत: प्रणय दिवसलाई जोडेर बनाइएका सचेतना पोस्टहरू भाइरल भएका हुन् ।
एउटा रमाइलो पोस्ट छ, ‘माया गर्नेले मन माग्छ तर, साइबर ठगले तपाईंको ओटीपी र पासवर्ड माग्छ ।’ त्यसैगरी अर्को पोस्टमा भनिएको छ, ‘चकलेट क्यान मेल्ट बट डिजिटल फुटप्रिन्ट वन्ट ।’ यस्ता पोस्टहरू निकै भाइरल भइरहेका छन् ।
अहिले नेपाल प्रहरीले प्रणय दिवसको छेकोमा दिन विशेष पोस्ट गरिरहेको छ । जसलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । यी पोस्टमा कतिपयले नेपाल प्रहरीले नयाँ सोसल मिडिया म्यानेजर हायर गरेको भनेका छन् । कतिपय प्रहरीलाई भ्यालेन्टाइन्स डे लागेको भन्दै कमेन्ट पनि गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै प्रहरीको पोस्ट गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले विभिन्न प्रतिक्रिया समेत दिइरहेका छन् । अहिले यी पोस्ट फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्स, रेडिट जस्ता विभिन्न सञ्जालहरूमा व्यापक शेयर भइरहेका छन् ।
