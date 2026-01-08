मेघालयको कोइलाखानीमा भएको विष्फोटमा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या ४ पुग्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- भारतको मेघालयस्थित अवैध कोइलाखानीमा माघ २२ गते भएको विष्फोटमा परेर चार नेपालीको मृत्यु भएको छ।
- माघ २७ गते बेपत्ता रहेका रत्न राईको शव अस्पतालमा जलेको अवस्थामा फेला परेको छ।
- मृतक परिवारले शव नेपाल ल्याउन सरकारबाट कुनै सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्।
२७ माघ, खोटाङ । भारतको मेघालयस्थित कोइलाखानीमा भएको विष्फोटमा परेर ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या चार पुगेको छ ।
बेपत्ता भएका खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका-५ दुर्छिम जोरकाफलका ५० वर्षीय रत्न राईको पनि मृत्यु भएको पुष्टि भएको हो । यससँगै मृतकको संख्या चार पुगेको छ ।
यही माघ २२ गते मेघालयको पूर्वी जयन्तिया हिल्समा रहेको अवैध कोइलाखानीमा विष्फोट हुँदा खोटाङकै बराहपोखरी गाउँपालिका-१ बराहपोखरी सालघारीका २७ वर्षीय पूर्णबहादुर खपाङ्गी, २४ वर्षीय सुरेन्द्र खपाङ्गी र ३५ वर्षीय नरबहादुर खपाङ्गीको यसअघि नै मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ ।
विनासकारी डाइनामाइट विष्फोटपछि रत्न राई बेपत्ता भएका थिए । बेपत्ता भएका राईको शव अस्पतालमा जलेको अवस्थामा फेला परेको हो । उनको जीउडालको आधारमा परिचान गरिएको खबर आएको पारिवारिस स्रोतले जनाएको छ ।
स्थानीय युवा नेत्रविक्रम राउतका अनुसार रत्नको मृत्यु भएको खबर आएपछि घरमा काजकिरिया सुरु भएको छ । विष्फोटमा मृत्यु भएको खबर आएपछि मृतकका छोराहरुले माघ २५ गतेदेखि नै आफ्नो संस्कार किरियामा बसेको राउतले जानकारी दिए ।
राई रोजगारीका लागि गत असोज ९ गते मेघालय गएका थिए । सँगै बसेर काम गर्दैआएका आफन्तका अनुसार रत्नको नागरिकता, डायरी र मोबाईल कोठामै छ ।
कोइलाखानी विष्फोटमा पूर्णबहादुर र सुरेन्द्रको घटनास्थलमै र नरबहादुरको उपचारको क्रममा माघ २३ गते मृत्यु भएको हो । पुर्णबहादुर र सुरेन्द्र एकैघरका दाजुभाइ हुन् ।
तीनै जनाको सिलाङको झालुपारामा लगेर माघ २६ गते दाहसंस्कार गरिएको घटनापछि मेघालय पुगेका प्रकाश खपाङ्गी मगरले जानकारी दिए । शव नेपाल ल्याउनका लागि नेपाल सरकारकातर्फबाट कुनै किसिमको सहयोग प्राप्त नभएको मृतक परिवारको गुनासो छ ।
विष्फोटमा परेका बराहपोखरी सालघारीकै ४६ वर्षीय कर्णबहादुर खपाङगी, बराहपोखरी भञ्ज्याङका ४० वर्षीय बमहादुर खपाङ्गी र उदयपुर साउनेका ४० वर्षीय ललित मगर गम्भीर घाइते छन् । उनीहरु रोजगारी खोज्दै गत पुस ३ गते मेघालय गएका थिए । विष्फोटमा दर्जनौं कामदार कोइलाखानीमै फसेको अनुमान छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4