+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कोइलाखानी विष्फोटमा ज्यान गुमाएका ३ नेपालीको मेघालयमै दाहसंस्कार

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २७ गते ७:०१

२७ माघ, खोटाङ । भारतको मेघालयस्थित कोइलाखानीमा भएको विष्फोटमा मृत्यु भएका तीन नेपालीको दाहसंस्कार गरिएको छ ।

माघ २२ गते मेघालयको पूर्वी जयन्तिया हिल्समा रहेको अवैध कोइलाखानीमा विष्फोट हुँदा ज्यान गुमाएका खोटाङको बराहपोखरी गाउँपालिका–१ बराहपोखरी सालघारीका २७ वर्षीय पूर्णबहादुर खपाङ्गी, २४ वर्षीय सुरेन्द्र खपाङ्गी र ३५ वर्षीय नरबहादुर खपाङ्गीको दाहसंस्कार गरिएको हो ।

पूर्णबहादुर र सुरेन्द्र एकैघरका दाजुभाइ हुन् ।

कोइलाखानीभित्र विनासकारी डाइनामाइट विष्फोट हुँदा पूर्णबहादुर र सुरेन्द्रको घटनास्थलमै र नरबहादुरको उपचारको क्रममा माघ २३ गते मृत्यु भएको थियो ।

एकै गाउँका तीन युवाको शवलाई भारत सिलाङको झालुपारामा लगेर माघ २६ गते दाहसंस्कार गरिएको घटनापछि मेघालय पुगेका प्रकाश खपाङ्गी मगरले जानकारी दिए ।

शवलाई नेपाल ल्याउनका लागि कठिन भएकाले मेघालयमै दाहसंस्कार गरिएको उनले बताए । ‘तीन वटा शवलाई तीन वटै एम्बुलेन्समा राख्दै गाउँ पुर्‍याउन महंगो खर्च लाग्ने भएकाले खपाङ्गी दाजुभाइबीचमा सल्लाह गरेर मेघालयमै दाहसंस्कार गरिएको हो,’ उनले भने ।

शवलाई नेपाल ल्याउनका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट कुनै किसिमको सहयोग प्राप्त पनि नभएको मृतक परिवारको गुनासो छ ।

सम्पत्ती कमाउन गएका आफन्त कोइलाखानीको विष्फोटमा परेर ज्यान गुमाएपछि बराहपोखरीको सालघारी गाउँ शोकमा डुबेको छ ।

विष्फोटमा परेका बराहपोखरी सालघारीकै ४६ वर्षीय कर्णबहादुर खपाङ्गी, बराहपोखरी भञ्ज्याङका ४० वर्षीय बमहादुर खपाङ्गी र उदयपुर साउनेका ४० वर्षीय ललित मगर गम्भीर घाइते छन् ।

मेघालय पुगेका बराहपोखरी वालम्पाका तारा बल मगर भने सकुशल छन् । तारा बलले नै फोनमार्फत घटनाबारे जानकारी गराएका हुन् । उनीहरु रोजगारी खोज्दै गत पुस ३ गते मेघालय गएका थिए । विष्फोटमा दर्जनौं कामदार कोइलाखानीको सुरुङभित्रै फसेको अनुमान छ ।

यस्तै, मेघालयस्थित कोइलाखानीमा भएको विष्फोटमा परेका हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–५ दुर्छिम जोरकाफलका ५० वर्षीय रत्न राईको काजकिरिया सुरु भएको छ ।

विष्फोटमा मृत्यु भएको खबर आएपछि मृतकका छोराहरु आफ्नो संस्कार अनुसार केस काटेर माघ २५ गतेदेखि किरियामा बसेको स्थानीय युवा नेता नेत्रविक्रम राउतले जानकारी दिए ।

राई रोजगारीका लागि गत असोज ९ गते मेघालय गएका थिए । घटनामा वेपत्ता भनिएका राईको शव अस्पतालमा लगिएको अवस्थामा भेटिएको हो । उनको शरीरको आधारमा परिचान गरिएको खबर आएको राउतले बताए ।

कोइलाखानी विष्फोट मेघालय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories
बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित