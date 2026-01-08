+
चीनले परमाणु परीक्षण गरेको अमेरिकाको आरोप, चीनले भन्यो–सरासर झुट

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २७ गते ७:१९

२७ माघ, काठमाडौं । अमेरिकाले चीनले गोप्य रुपमा परमाणु परीक्षण गरेको आरोप लगाएको छ । सो आरोपको चीनले ‘सरासर झुट’ भनेर खण्डन गरेको छ र

उल्टै अमेरिका नै नयाँ परमाणु परीक्षण सुरु गर्ने मनसायमा रहेको चीनको आरोप छ ।

चीनको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाले लगाएका आरोपहरू पूर्ण रूपमा आधारहीन र तथ्यहीन रहेको बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अमेरिका यस्ता दाबीमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भ्रममा पार्ने प्रयासमा छ ।

शुक्रबार जेनेभामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नि:शस्त्रीकरण सम्मेलनमा अमेरिकाले चीनले सन् २०२० मा परमाणु परीक्षण गरेको आरोप लगाएको थियो । अमेरिकाको दाबीअनुसार चीनले त्यसपछि पनि पटक–पटक परमाणु परीक्षण गरेको र भविष्यमा थप परीक्षणको तयारी गरिरहेको छ ।

यी आरोप अमेरिका र रुसबीचको अन्तिम बाँकी परमाणु हतियार नियन्त्रण सन्धिको म्याद समाप्त भएको एक दिनपछि सार्वजनिक गरिएका हुन् । यसै सन्दर्भमा अमेरिकाले चीनलाई समेत समेटेर नयाँ परमाणु हतियार नियन्त्रण सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

चीनले भने आफूले परमाणु परीक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको पालना गर्दै आएको र भविष्यमा पनि त्यसैअनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट पारेको छ । साथै उसले अमेरिकालाई आधारहीन आरोप लगाउनुको साटो जिम्मेवार र तथ्यमा आधारित व्यवहार गर्न आग्रह गरेको छ ।

