निर्वाचनका बेला ६ दिन सार्वजनिक बिदा दिन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन  

अरू सबै सार्वजनिक बिदा नै परेकाले फागुन २० र २२ लाई सरकारले निर्णय गरी बिदा दिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरिएको साइपालका युवा साजन बोहरा बताउँछन् ।

रामहरि ओझा रामहरि ओझा
२०८२ माघ २७ गते ८:०७

२६ माघ, डोटी । फागुन २१ म हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै ६ दिनसम्म सार्वजनिक बिदा दिन बझाङको साइपाल गाउँपालिकाका युवाहरूले माग गरेका छन् ।

निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता बढाउन फागुन १८ देखि २३ सम्म सार्वजनिक बिदा दिन आवश्यक रहेको युवाहरूको माग छ । उनीहरूले इमेलमार्फत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र पनि पठाएका छन् ।

‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन केवल एक प्रशासनिक कार्यमात्र नभई यो राष्ट्रको भाग्य र भविष्य कोर्ने, ऐतिहासिक तथा लोकतन्त्रको आत्मालाई सशक्त बनाउने महान् राष्ट्रिय पर्व हो’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यो दिन नागरिकको आवाज मतपत्रमार्फत बोल्ने दिन हो । त्यसैले निर्वाचनलाई सहज र व्यापक सहभागितामूलक बनाउनु राज्यको सर्वोच्च दायित्व हो ।’

ज्ञापनपत्रमा फागुन १८ मा पहाडी क्षेत्रमा होली र १९ गते तराई क्षेत्रमा होली परेकाले यी दुवै दिन देशैभर बिदा दिनुपर्ने माग छ । यस्तै, २० गते निर्वाचनको अघिल्लो दिन भएकाले  बिदा दिनुपर्ने, २१ गते निर्वाचनको दिन सार्वजनिक बिदा हुने, २२ गते शुक्रबार भएका हुँदा आफ्नो गन्तव्यमा फर्कनका लागि समय दिइनुपर्ने माग गरिएको छ । २३ गते शनिबार पर्छ ।

अरू सबै सार्वजनिक बिदा नै परेको हुँदा फागुन २० र २२ लाई सरकारले निर्णय गरी बिदा दिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरिएको साइपालका युवा साजन बोहरा बताउँछन् । यसरी ५ दिनसम्म बिदा दिइएमा कामको लागि घरबाहिर रहेकाहरूले मतदान गर्न पाउने बोहरा बताउँछन् ।

बोहराले नेपालको भौगोलिक बनावट, यातायातको अवस्था, रोजगारीको स्वरूप र देशभरका विविध पेशा/उद्योगलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यो निर्णय गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

‘विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई तत्काल मतदानको वातावरण बनाउन नसकिएपनि देशभित्रै रहेकालाई त मतदान गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो’, बोहराले भने, ‘यसले देशव्यापी मतदाता सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढ्नेछ ।’

प्रतिक्रिया

