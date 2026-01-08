+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रत्यक्षतर्फ ३० जिल्लाका ३९ लाख ९८ हजार मतपत्र छापियो        

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १९ गते १८:२०

१९ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको ३९ लाख ९८ हजार मतपत्र छपाइ सकिएको छ ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र भक्तपुरमा मतपत्र छपाइ नियमित रूपमा भइरहेको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको दुई करोड आठ लाख ३० हजार मतपत्र छपाइ यसअघि सम्पन्न भइसकेको छ ।

मतदाता शिक्षा प्रयोजनका लागि १० लाख ९८ हजार २०० थान नमूना मतपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्यक्ष तर्फको पनि ३० जिल्लाको मतपत्र छपाइ गरिसकेको छ ।

२१ फागुनमा निर्वाचन हुँदैछ । मत्रपत्र छपाइ सकिएपछि निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा पठाउने छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन मतपत्र
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बैतडीः कांग्रेस-एमालेको भिडन्तमा टक्कर दिँदै पूर्व एमाले-कांग्रेस

बैतडीः कांग्रेस-एमालेको भिडन्तमा टक्कर दिँदै पूर्व एमाले-कांग्रेस
कास्की–१: दलका नेतादेखि लेखक, खगोलशास्त्रीसम्म उम्मेदवार

कास्की–१: दलका नेतादेखि लेखक, खगोलशास्त्रीसम्म उम्मेदवार
बाराका ४ क्षेत्रमा ११२ जनाको उम्मेदवारी, ४७ स्वतन्त्र उम्मेदवार

बाराका ४ क्षेत्रमा ११२ जनाको उम्मेदवारी, ४७ स्वतन्त्र उम्मेदवार
कास्की एमाले : पहिले दीपकको टिकट खोसेर कृष्ण आए, अहिले कृष्णको खोसेर रश्मि उदाए

कास्की एमाले : पहिले दीपकको टिकट खोसेर कृष्ण आए, अहिले कृष्णको खोसेर रश्मि उदाए
तेह्रथुममा १२ जनाको उम्मेदवारी दर्ता

तेह्रथुममा १२ जनाको उम्मेदवारी दर्ता
रुपन्देहीका ५ क्षेत्रमा १५९ जनाको उम्मेदवारी

रुपन्देहीका ५ क्षेत्रमा १५९ जनाको उम्मेदवारी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories
एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories
७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित