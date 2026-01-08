फेसबुकमा रास्वपालाई भोट माग्ने प्रहरी हवल्दारलाई कारबाहीको तयारी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पर्सामा कार्यरत प्रहरी हवल्दार श्यामनारायण पटेललाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई फेसबुकमार्फत भोट मागेको आरोपमा कारबाही प्रक्रियाअघि बढाइएको छ।
- जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका डीएसपी हरि बस्नेतले पटेलले राजनीतिक दलको प्रचार गर्दै भोट मागेको पुष्टि गर्नुभएको छ।
- पटेललाई विभागीय कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा झिकाइएको छ।
२३ माघ, काठमाडौं । सामााजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई भोट मागेपछि एक प्रहरीमाथि कारबाही प्रक्रियाअघि बढाइएको छ ।
पर्सामा कार्यरत प्रहरी हवल्दार श्यामनारायण पटेललाई कारबाही प्रक्रियाअघि बढाइएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका डीएसपी हरि बस्नेतका अनुसार पटेलले राजनीतिक दलको प्रचार गर्दै भोट मागेका थिए । सञ्जालमार्फत भोट मागेको पाइएपछि विभागीय कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा झिकाइएको हो ।
उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा मातहतकै युनिटमा कार्यरत थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4