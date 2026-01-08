बसको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु

२० माघ, काठमाडौं । काठमाडौं-मुग्लिन सडकखण्ड अन्तर्गत चितवनको इच्छाकामनामा बसको ठक्करबाट एक जना पैदल यात्रीको मृत्यु भएको छ ।
मृत्यु हुनेमा गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिका-२ का ३४ वर्षीय जीवन परियार रहेका छन् ।
धनगढीबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश ०१-००१ ख ३३६८ नम्बरको बसले मंगलबार बिहान इच्छाकामना गाउँपालिका-४ केबलकार गेट अगाडि उनलाई ठक्कर दिएको थियो ।
बसको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका उनलाई उपचारका लागि चितवनको भरतपुर अस्पताल पठाइएको थियो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनका प्रहरी निरीक्षक प्रतीक सिंहका अनुसार उपचारका लागि अस्पताल पुर्याइएका उनलाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए ।
बस चालक कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका-१२ का ४२ वर्षीय सुभाष विश्वकर्मालाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारे अनुसन्धान अघि बढाइएको उनले बताए ।
