साढे १८ लाखसहित बूढानीलकण्ठबाट एक जना पक्राउ

पक्राउ पर्नेमा उदयपुर घर भएका ४५ वर्षीय प्रविन किसन छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २२ गते १८:१०
प्रतीकात्मक तस्वीर

२२ माघ, काठमाडौं । साढे १८ लाखसहित बूढानीलकण्ठबाट एक जना पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा उदयपुर घर भएका ४५ वर्षीय प्रविन किसन छन् ।

उनलाई प्रहरी प्रभाग बूढानीलकण्ठबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।

उनीबाट स्रोत नखुलेको साढे १८ लाख बरामद भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईले बताए ।

उनलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय हरिहर भवन ललितपुर पठाइएको छ ।

नेपाल प्रहरी स्रोत नखुलेको रकम
