एपस्टिनसँग बिताएको प्रत्येक क्षणप्रति मलाई पछुतो छ : बिल गेट्स

२२ माघ , काठमाडौ । बिल गेट्सले जेफ्री एपस्टिनका ३० लाख पृष्ठका फाइलहरूमा आफ्नो नाम समावेश भएको विषयमा बोल्दै ती दिवंगत बाल-यौन दुर्व्यवहारीसँग बिताएको प्रत्येक क्षणप्रति आफूलाई पछुतो लागेको बताएका छन्।
माइक्रोसफ्टका सहसंस्थापकको एपस्टिनसँगको सम्बन्ध पहिले पनि सार्वजनिक भइसकेको थियो । सन् २०११ मा उनीहरूबीच पहिलो भेट भएपछि गेट्सले ती फाइनान्सरसँग पटक-पटक भेटेको कुरा स्वीकार गरे पनि एपस्टिनको टापुमा गएको वा महिलाहरूसँग कुनै सम्बन्ध राखेको कुरालाई भने अस्वीकार गरेका छन्।
‘उसँग बिताएको प्रत्येक क्षणप्रति मलाई पछुतो छ र त्यसका लागि म क्षमाप्रार्थी छु,’ गेट्सले अष्ट्रेलियाको नाइन न्यूजलाई बताए ।
एपस्टिनसँग समय बिताउनु मूर्खतापूर्ण कार्य थियो, उनले भनेका छन् । एप्स्टिनसँग परिचय भएकोमा पश्चाताप समेत भएको कुरा गेट्सले भनेका छन् ।
‘जति धेरै कुराहरू बाहिर आउँछन्, त्यति नै प्रष्ट हुनेछ कि, यद्यपि त्यो भेटघाट एउटा गल्ती थियो तर त्यसको त्यस्तो प्रकारको व्यवहारसँग कुनै सम्बन्ध छैन,’ गेट्सले थपे।
एपस्टिनको इमेल एकाउन्टमा सुरक्षित रहेका सन् २०१३ का ड्राफ्ट इमेलहरूले ती फाइनान्सर र माइक्रोसफ्टका सहसंस्थापकबीचको विश्वासघातको भावनालाई लिपिबद्ध गरेको देखिन्छ।
त्यस ड्राफ्ट इमेलले गेट्सलाई एपस्टिनद्वारा प्रबन्ध गरिएका महिलाहरूसँगको भेटघाटका क्रममा यौनजन्य सङ्क्रमण भएको हुन सक्ने सङ्केत गरेको देखिन्छ।
‘स्पष्ट रूपमा जेफ्रीले आफैँलाई एउटा इमेल लेखेका थिए। त्यो इमेल कहिल्यै पठाइएको थिएन। त्यो इमेल झुटो हो,’ गत शुक्रबार पछिल्ला फाइलहरू सार्वजनिक भएपछिको आफ्नो पहिलो अन्तर्वार्तामा गेट्सले भने।
त्यहाँ उनको सोच कस्तो थियो, मलाई थाहा छैन। के उनले मलाई कुनै न कुनै रूपमा आक्रमण गर्न खोजिरहेका थिए ?
यो खबर बिल गेट्सकी पूर्व-पत्नी मिलिन्डा फ्रेन्च गेट्सले पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएका फाइलहरूमा आफ्नो नाम उल्लेख भएको बारेमा बोलेपछि आएको हो, जसमा उनले माइक्रोसफ्टका संस्थापकसँगको आफ्नो वैवाहिक जीवनका केही अत्यन्तै पीडादायी क्षणहरूलाई स्मरण गरेकी छन्।
‘तर म त्यो कुराबाट अगाडि बढिसकेकी छु। मैले जानाजान त्यसलाई पन्छाएँ र म अघि बढेँ,’ उनले एनपीआरलाई भनिन् ।
‘म मेरो जीवनको एक निकै अप्रत्याशित र सुन्दर ठाउँमा छु, त्यसैले त्यहाँ केका बारेमा कस्ता प्रश्नहरू बाँकी छन्… म ती सबै कुरा जान्न पनि सक्दिनँ । ती प्रश्नहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरू र मेरा पूर्व-पतिलाई सोधिनुपर्छ। उनीहरूले नै ती कुराहरूको जवाफ दिनुपर्छ, मैले होइन,’ उनले भनिन् ।
६१ वर्षीया मिलिन्डाको बिल गेट्ससँगको सम्बन्धबाट तीन सन्तान छन् । उनले २७ वर्षको वैवाहिक सम्बन्धपछि मे २०२१ मा गेट्ससँग सम्बन्ध विच्छेद गरेकी थिइन्।
एनपीआरकी ‘वाइल्ड कार्ड’ पोडकास्टकी प्रस्तोता रेचेल मार्टिनले त्यस ड्राफ्ट इमेलको बारेमा सोधिन्, ‘फाइलहरूमा रहेका इमेलहरूले बिल गेट्सका अन्य सम्बन्धहरू रहेको र उनले यौनजन्य सङ्क्रमणको उपचारका लागि औषधि लिने प्रयास गरेको अनि उनले तपाईंलाई थाहै नदिई त्यो औषधि दिन लागेको कुराको सङ्केत गर्छन्।’
मेलिन्डा गेट्सले आफूले अविश्वसनीय पीडा महसुस गरेको बताउँदै थपिन्, ‘म आफ्नो पीडालाई एकातिर राखेर ती कलिला केटीहरूलाई हेर्दा सोच्न पुग्छु, ‘हे भगवान्, उनीहरूमाथि त्यस्तो कसरी हुन सक्यो ?’
‘कमसेकम मेरो हकमा म जीवनमा अगाडि बढ्न सफल भएकी छु । मलाई आशा छ कि अहिले वयस्क महिला बनिसकेका ती किशोरीहरूले केही न्याय पाउनेछन्,’ उनले थपिन्।
बिल गेट्सका एक प्रवक्ताले यसअघि ‘द इन्डिपेन्डेन्ट’ लाई भनेका थिए, ‘यी दाबीहरू पूर्णतया हास्यास्पद र झुटो छन्। यी कागजातहरूले प्रमाणित गर्ने एउटै कुरा के हो भने गेट्ससँग निरन्तर सम्बन्ध नभएकोमा एपस्टीनको छटपटी र कसैलाई फसाउन तथा बदनाम गर्न उनी कुन हदसम्म जान सक्थे भन्ने कुराको प्रमाण मात्र हो।’
– दी इन्डिपेन्डेन्टबाट
