प्रेरणाको स्रोतको रूपमा भोजप्रसादलाई सधैं सम्झिरहने छौं : प्रलोपा

२२ माघ, काठमाडौं । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)ले डा. बाबुराम भट्टराईको बुवाको निधनबाट पार्टी मर्माहत भएको जनाएको छ ।
अध्यक्ष परिषदका सदस्य सुदन किराँतीले आज शोक वक्तव्य जारी गर्दै पार्टी मर्माहत भएको जनाएका हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. भट्टराईका बुवा भोजप्रसादको आज काठमाडौंमा ९७ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । उनको आजै काठमाडौंको पशुपतिस्थित विद्युतीय शवदाह गृहमा अन्त्येष्टि गरिएको छ ।
किराँतीले प्रेरणाको स्रोतको रूपमा भोजप्रसादलाई सधैं सम्झिरहने जनाएका छन् ।
जारी गरेको शोक वक्तव्यमा लेखिएको छ, ‘एक व्यक्तिले जीवनका नौ दशकभन्दा बढी पार गरिरहँदा अर्को सिंगो पुस्ताको लागि एक अनुभव, संस्कार र मार्गदर्शनको स्रोत बन्दो रहेछ । त्यसैले कुनै परिवार, समाज र सन्तानको सफलतामा एक अभिभावकको मौन योगदान कति गहिरो हुन्छ भन्ने उदाहरण बुवा भोज प्रसाद भट्टराईको जीवनले प्रस्तुत गरेको छ ।’
‘बुवा भोजप्रसाद भट्टराई भौतिक रूपमा नरहे पनि उहाँलाई प्रेरणाका रूपमा समाजले सधैं सम्झी रहनेछ,’ शोक व्यक्तव्यमा लेखिएको छ ।
किराँतीले भोजप्रसादप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै डा. भट्टराईसहित शोकाकुल परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन् ।
