+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कर्णालीका ८ जिल्लामा एमाले र प्रलोपाबीच चुनावी तालमेल

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ११ गते १६:२९

११ माघ, काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका आठ जिल्लामा नेकपा एमाले र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)बीच चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भएको छ । कर्णालीका १० जिल्लाहरुमध्ये हुम्ला र जुम्ला बाहेकका आठ जिल्लामा तालमेलको सहमति भएको हो ।

सम्बन्धी सहमति पत्रमा एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल र प्रलोपाको अध्यक्ष परिषद सदस्य दुर्गा सोबले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

हुम्लामा एमालेका दल फडेरा र प्रलोपाका जटिल कार्की उम्मेदवार छन् । यीबाहेक कांग्रेसका जयपति रोकाया, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका डा. दीपेन्द्र रोकाया, राप्रपाका छक्क बुढा र रास्वपाका टासी ल्हान्जोम उम्मेदवार छन् ।

यसैगरी जुम्लामा एमालेका शान्तिलाल महत र प्रलोपाका मनऋषि धिताल उम्मेदवार छन् । यी बाहेक कांग्रेसका दीपबहादुर खत्री, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नरेश भण्डारी, राप्रपाका ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही, रास्वपाका विनिता कठायत, नेकपा माओवादीका बिर्खबहादुर शाही र नेमकिपाका बिर्ख रावतलगायत उम्मेदवार छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा सल्यान, सुर्खेत, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेख, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु र हुम्ला जिल्ला छन् ।

यीमध्ये सल्यानसहित साविक राप्ती अञ्चलका जिल्लाहरुमा एमालेलाई प्रलोपाले समर्थन गर्ने छ भने रुकुम पूर्व र पश्चिममा प्रलोपालाई एमालेले सघाउने सहमति भएको छ ।

हुम्ला र जुम्ला बाहेकका कर्णालीका अरु सबै जिल्लामा प्रलोपाले एमालेको चुनाव चिह्नमा मतदान गर्ने सहमति भएको छ ।

कर्णाली नेकपा एमाले प्रलोपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राप्रपा कर्णालीकी सांसद शाहीले गरिन् राष्ट्रिय सभा चुनाव बहिष्कार

राप्रपा कर्णालीकी सांसद शाहीले गरिन् राष्ट्रिय सभा चुनाव बहिष्कार
हुम्ला, कालिकोट, सल्यानबाट गरी ६ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता

हुम्ला, कालिकोट, सल्यानबाट गरी ६ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता
कर्णालीका १२ क्षेत्रमा १३४ उम्मेदवार

कर्णालीका १२ क्षेत्रमा १३४ उम्मेदवार
कर्णालीमा नेकपाका उम्मेदवार : ठेकेदार, विज्ञ र केही नयाँ अनुहार

कर्णालीमा नेकपाका उम्मेदवार : ठेकेदार, विज्ञ र केही नयाँ अनुहार
कर्णालीमा एमाले उम्मेदवार : उपेक्षामा नयाँ अनुहार, पुरानाकै दबदबा

कर्णालीमा एमाले उम्मेदवार : उपेक्षामा नयाँ अनुहार, पुरानाकै दबदबा
कर्णालीका १२ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार टुंग्याउँदै दलहरू

कर्णालीका १२ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार टुंग्याउँदै दलहरू

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित