सिरियाली राष्ट्रपति र पुटिनबीच मस्कोमा भोलि भेटवार्ता हुने

१३ माघ, काठमाडौं । सिरियाली राष्ट्रपति अहमद अल-शाराले बुधबार मस्कोमा आफ्ना रूसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटवार्ता गर्नेछन्।
सिरियाली सञ्चारमाध्यमहरूले सोमबार उक्त भेटवार्ताबारे समाचार लेखेका छन् । भ्रमण बारे विस्तृत विवरणहरू खुलाइएको छैन र हालसम्म सिरियाली वा रूसी अधिकारीहरूले कुनै आधिकारिक भनाइ पनि जारी गरेका छैनन्।
सन् २०२४ को अन्त्यमा पूर्व राष्ट्रपति बसर अल-असाद सत्ताच्युत भएपछि पदभार ग्रहण गरेका अल-शाराले गत वर्ष अक्टोबर १५ मा मस्कोमा पुटिनसँग भेट गरेका थिए, जुन उनको पहिलो रुस भ्रमण थियो।
झण्डै २५ वर्षसम्म सिरियाको नेतृत्व गरेका असाद ८ डिसेम्बर २०२४ मा रुस पलायन भएका थिए, जसले सन् १९६३ देखि सत्तामा रहेको बाथ पार्टीको शासनको अन्त्य गरिदिएको थियो।
