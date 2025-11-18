संसद् पुनर्स्थापना माग्दै माइतीघरमा प्रदर्शन

१३ माघ, काठमाडौं । संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै युवाहरूको एक समूहले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन भएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले पुनर्स्थापनाको माग गरेका हुन् ।
‘नागरिक युवा समाज’ नामक संस्थामा आवद्ध युवाहरूले माइतीघरमा मंगलबार प्रदर्शन गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संविधानको रक्षा गर्ने गरि आदेश आउने उनीहरूको विश्वास छ ।
उनीहरूले अदालतमा रहेका मुद्दाको छिटो फैसला हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
देशलाई विधिमा सञ्चालन गर्न पनि संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्ने तर्क उनीहरूको छ ।
प्रदर्शनमा सहभागी युवाहरूले ‘संविधान बचाऊ, संसद् फर्काऊ, लुटिएको संसद् फिर्ता गर, विघठित संसद् पुर्नस्थापना गर’ लगायतका प्लेकार्डसहित नाराबाजी गरेका थिए ।
