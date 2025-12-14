+
पद्म पुरस्कार २०२६ धर्मेन्द्र र रोहित शर्मासहित १३१ जनालाई

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १३ गते १३:३१

१३ माघ, काठमाडौं । गणतन्त्र दिवस २०२६ को अवसरमा भारत सरकारले यस वर्षका लागि १३१ वटा पद्म पुरस्कारहरूको घोषणा गरेको छ। जसमा ५ पद्म विभूषण, १७ पद्म भूषण र १०९ पद्म श्री पुरस्कारहरू समावेश छन्।

यस वर्षको सूचीमा कला, खेलकुद र सार्वजनिक जीवनका प्रख्यात हस्तीहरूका साथै समाजका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने धेरै पर्दा पछाडिका नायक (अनसङ हिरोज) हरूलाई समेटिएको छ।

यस वर्षको दोस्रो सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषणबाट बलिउडका दिग्गज अभिनेता धर्मेन्द्र र केरलाका पूर्व मुख्यमन्त्री भी. एस. अच्युतानन्दन (मरणोपरान्त) लाई सम्मानित गरिएको छ।

यस्तै, कला क्षेत्रबाट प्रख्यात भायोलिन वादक एन राजम, सार्वजनिक मामिलाबाट पूर्वन्यायाधीश के.टी. थोमस र शिक्षा क्षेत्रबाट पी नारायणनलाई पनि पद्म विभूषण प्रदान गरिएको छ।

तेस्रो सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण प्राप्त गर्नेहरूको सूचीमा मलयालम चलचित्रका सुपरस्टार मम्मूटी, चर्चित पार्श्व गायिका अलका याज्ञनिक, प्रख्यात बैंकर उदय कोटक, टेनिस दिग्गज विजय अमृतराज र झारखण्डका पूर्व मुख्यमन्त्री शिबु सोरेन (मरणोपरान्त) जस्ता प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू रहेका छन्।

खेलकुद क्षेत्रमा विशेष योगदानका लागि भारतीय पुरुष क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित शर्मा र महिला टोलीकी कप्तान हरमनप्रीत कौरलाई पद्म श्रीबाट सम्मानित गरिएको छ। यस्तै, हक्की गोलकिपर सविता पुनिया, अभिनेता आर माधवन र बंगाली सिनेमाका स्टार प्रसेनजित चटर्जीलाई पनि पद्म श्री प्रदान गरिएको छ।

यस पटकको पुरस्कार सूचीमा धेरै महिलाहरू परेका छन् भने केही व्यक्तित्वहरूलाई मरणोपरान्त यो सम्मान दिइएको छ। यी पुरस्कारहरू आगामी मार्च वा अप्रिलमा राष्ट्रपति भवनमा आयोजना गरिने विशेष समारोहमा प्रदान गरिनेछ।

पद्म पुरस्कार
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
