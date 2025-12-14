+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकामा फोहोर संकट

वार्षिक ७.२ अर्ब डलर आर्थिक भारसँगै वातावरणीय संकट पनि

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १३ गते १३:१२

१३ माघ, काठमाडौं । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘वेस्ट म्यानेजमेन्ट इन द मिडल इस्ट एण्ड नर्थ अफ्रिका’ नामक नयाँ प्रतिवेदनले मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिका क्षेत्रमा बढ्दो फोहोर उत्पादनप्रति गम्भीर चेतावनी दिएको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार यस क्षेत्रले विश्वव्यापी औसतभन्दा बढी फोहोर उत्पादन गरिरहेको छ, जसले प्रत्येक वर्ष करिब ७.२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वातावरणीय क्षति भइरहेको छ।

हाल यस क्षेत्रमा वार्षिक १५.५ करोड टन फोहोर उत्पादन हुने गर्दछ। यदि वर्तमान अवस्थामा सुधार नआएमा सन् २०५० सम्ममा यो परिमाण दोब्बर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। फोहोरको यो बढ्दो थुप्रोले जनस्वास्थ्य र वातावरणलाई मात्र नभई यस क्षेत्रको मुख्य आर्थिक मेरुदण्ड मानिने पर्यटन उद्योगलाई समेत संकटमा पारेको छ।

यस क्षेत्रमा ८० प्रतिशत फोहोर संकलन गरिए पनि त्यसको उचित व्यवस्थापन र पुन:प्रयोगको अवस्था भने दयनीय छ। संकलित फोहोरमध्ये १० प्रतिशतभन्दा कम मात्र ‘रिसाइकल’ गरिन्छ भने दुई-तिहाइभन्दा बढी फोहोर अव्यवस्थित रूपमा
फालिन्छ।

यस कारण वायु, माटो र जल प्रदूषण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। समुद्री प्रदूषण, विशेषगरी प्लास्टिक चुहावटमा यो क्षेत्र विश्वकै अग्रपंक्तिमा छ। भूमध्य सागर विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित समुद्रमध्ये एक बन्न पुगेको छ।

विश्व बैंकका निर्देशक अलमुड वेट्जले सहरहरूलाई विकासको केन्द्र बनाइराख्न फोहोर व्यवस्थापन सेवामा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्। अर्का निर्देशक मेस्की बर्हानेका अनुसार, फोहोर उत्पादनमा मात्र १ प्रतिशत मात्र कटौती गर्दा पनि यस क्षेत्रले वार्षिक १५ करोड डलर जोगाउन सक्छ।

प्रतिवेदनका अनुसार संकलित फोहोरको झन्डै ८३ प्रतिशत भागलाई पुन:प्रयोग गर्न वा ऊर्जा उत्पादनमा लगाउन सकिन्छ। यसरी फोहोरलाई स्रोतको रूपमा उपयोग गर्दा वातावरणीय रक्षा मात्र नभई नयाँ रोजगारीका अवसरहरू समेत सिर्जना हुने र दिगो आर्थिक विकासमा मद्दत पुग्ने देखिन्छ।

(विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा आधारित)

फोहोर संकट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

भारत-ईयू सम्झौता : २ अर्ब नागरिक लाभान्वित हुने भारतको दाबी

भारत-ईयू सम्झौता : २ अर्ब नागरिक लाभान्वित हुने भारतको दाबी
यी पाकिस्तानी नेतृको स्वरुप बदलिएको देखेर सबै चकित, आखिर किन ?

यी पाकिस्तानी नेतृको स्वरुप बदलिएको देखेर सबै चकित, आखिर किन ?
पपुवा न्यु गिनीमा ५.५८ म्याग्निच्युडको भूकम्प

पपुवा न्यु गिनीमा ५.५८ म्याग्निच्युडको भूकम्प
कोरिया छिटो पठाउन माग राखेर माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

कोरिया छिटो पठाउन माग राखेर माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)
जुम्लामा ७१ हजार ६३९ मतदाता, नयाँ ३१०१ जना

जुम्लामा ७१ हजार ६३९ मतदाता, नयाँ ३१०१ जना
निर्वाचनका लागि भारतले उपहार दिएका गाडी (तस्वीरहरू)

निर्वाचनका लागि भारतले उपहार दिएका गाडी (तस्वीरहरू)

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित