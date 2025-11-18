+
कोरिया छिटो पठाउन माग राखेर माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

आर्यन धिमाल आर्यन धिमाल
२०८२ माघ १३ गते १२:५७

१३ माघ, काठमाडौं । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत भाषा तथा सिप परीक्षा उत्तीर्ण भएर पनि लामो समयसम्म दक्षिण कोरिया जान नपाएको भन्दै युवाहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

कृषि तथा पानीजहाज क्षेत्रका लागि भाषा उत्तीर्ण गरेर रोस्टरमा वर्षदिनभन्दा लामो समयसम्म नाम रहँदा पनि जान नपाएको भन्दै उनीहरूले मंगलबार काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

भाषा तथा सिप परीक्षा उतीर्ण गरेर रोस्टरमा रहेको दुई वर्षसम्म पनि रोजगारदाताको छनोटमा नपरे नाम हट्ने भएकाले दुई वर्ष म्याद थप गर्न माग गरेका छन् ।

भाषा उत्तीर्ण गरेर रोस्टरमा रहेकी झापाकी अनिषा बस्नेतले रोस्टर सकिन लागेकाले म्याद थप गर्नुपर्ने माग रहेको बताइन् ।

प्रर्दशनमा सहभागीहरूले ईपीएसको लुट धन्दा बन्द गर, कृषि तथा पानीजहाजको रोस्टर अवधि थप गर, भाषा परीक्षा पास गरेकालाई छिटो भन्दा छिटो कोरिया लगियोस्, २ वर्ष म्याद थप गरियोस लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।

ईपीएस माइतीघरमा प्रदर्शन
