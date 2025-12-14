+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पपुवा न्यु गिनीमा ५.५८ म्याग्निच्युडको भूकम्प

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १३ गते १२:५९

१३ माघ, काठमाडौं । आज पपुवा न्यु गिनीमा ५.५८ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ।

यो भूकम्प जमिनको सतहबाट मात्र १० किलोमिटर (६ माइल) को कम गहिराइमा मापन
गरिएको थियो। प्रभावित क्षेत्रमा धक्का बढी महसुस गरिएको हुनसक्ने अनुमान
गरिएको छ।

भूकम्पको केन्द्रविन्दु र समयको आधारमा हालसम्म कुनै ठूलो मानवीय वा
भौतिक क्षतिको विवरण प्राप्त नभए पनि स्थानीय अधिकारीहरूलाई सम्भावित
परकम्पहरूका लागि सतर्क रहन भनिएको छ।

प्रशान्त महासागरको ‘रिङ अफ फायर’ मा अवस्थित भएकाले पपुवा न्यु गिनीमा
बारम्बार भूकम्पीय र ज्वालामुखी गतिविधिहरू हुने गर्दछन्।

पपुवा न्यु गिनी भूकम्प
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कोरिया छिटो पठाउन माग राखेर माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

कोरिया छिटो पठाउन माग राखेर माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)
जुम्लामा ७१ हजार ६३९ मतदाता, नयाँ ३१०१ जना

जुम्लामा ७१ हजार ६३९ मतदाता, नयाँ ३१०१ जना
निर्वाचनका लागि भारतले उपहार दिएका गाडी (तस्वीरहरू)

निर्वाचनका लागि भारतले उपहार दिएका गाडी (तस्वीरहरू)
फ्यानले आफ्नो मुहारको ट्याटु खोपाएपछि रचना : मायाको भारी बोकाइदिनुभयो

फ्यानले आफ्नो मुहारको ट्याटु खोपाएपछि रचना : मायाको भारी बोकाइदिनुभयो
काठमाडौंको जमलमा तीन वटा सवारी आपसमा ठोक्किए

काठमाडौंको जमलमा तीन वटा सवारी आपसमा ठोक्किए
अब मधेशको विषयमा काठमाडौंमा छुट्टै ढंगको बहस हुन्छ : गगन थापा

अब मधेशको विषयमा काठमाडौंमा छुट्टै ढंगको बहस हुन्छ : गगन थापा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित