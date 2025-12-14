१३ माघ, काठमाडौं । आज पपुवा न्यु गिनीमा ५.५८ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ।
यो भूकम्प जमिनको सतहबाट मात्र १० किलोमिटर (६ माइल) को कम गहिराइमा मापन
गरिएको थियो। प्रभावित क्षेत्रमा धक्का बढी महसुस गरिएको हुनसक्ने अनुमान
गरिएको छ।
भूकम्पको केन्द्रविन्दु र समयको आधारमा हालसम्म कुनै ठूलो मानवीय वा
भौतिक क्षतिको विवरण प्राप्त नभए पनि स्थानीय अधिकारीहरूलाई सम्भावित
परकम्पहरूका लागि सतर्क रहन भनिएको छ।
प्रशान्त महासागरको ‘रिङ अफ फायर’ मा अवस्थित भएकाले पपुवा न्यु गिनीमा
बारम्बार भूकम्पीय र ज्वालामुखी गतिविधिहरू हुने गर्दछन्।
