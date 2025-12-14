+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भारत-ईयू सम्झौता : २ अर्ब नागरिक लाभान्वित हुने भारतको दाबी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १३ गते १३:०७

१३ माघ, काठमाडौं । विश्व व्यापारको क्षेत्रमा एक ऐतिहासिक विकासको रूपमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मंगलबार नयाँ दिल्लीमा १६औँ भारत-युरोपियन युनियन शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेका छन्।

युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयन र युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टासँगको सह-अध्यक्षतामा भइरहेको यस सम्मेलनले सन् २००७ देखि झन्डै दुई दशकदेखि जारी रहेको बहुप्रतिक्षित स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको वार्तालाई औपचारिक रूपमा निष्कर्षमा पुर्‍याएको छ।

मोदीले देशवासीलाई युरोपेली संघ (ईयू) सँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) भएकोमा बधाई दिएका छन् । साथै, उनले यसबाट कुन वर्गका मानिसहरूलाई फाइदा पुग्नेछ भन्नेबारे पनि जानकारी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री मोदीले मंगलबार ‘इन्डिया इनर्जी वीक’ (आईईडब्ल्यू) २०२६ को चौथो संस्करणको भर्चुअल उद्घाटन गरेका हुन् ।

त्यस क्रममा उनले भने, ‘हिजो मात्रै भारत र युरोपेली संघबीच एउटा धेरै ठूलो सम्झौता भएको छ। विश्वभरका मानिसहरूले यसलाई ‘मदर अफ अल डिल्स’ (सबै सम्झौताहरूको जननी) को रूपमा चर्चा गरिरहेका छन्।’

उनले अगाडि भने, ‘यो सम्झौताले भारतका १४० करोड जनता र युरोपेली देशका करोडौं मानिसहरूका लागि ठूलो अवसर लिएर आएको छ। यो विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरूबीचको तालमेलको एक उत्कृष्ट उदाहरण हो।’

उनले थपे, ‘यो सम्झौताले विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २५ प्रतिशत र विश्वव्यापी व्यापारको झन्डै एक-तिहाइ हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसले व्यापारका साथै लोकतन्त्र र विधिको शासनप्रतिको हाम्रो साझा प्रतिबद्धतालाई पनि सशक्त बनाउँछ।’

प्रधानमन्त्री मोदीका अनुसार ईयूसँग भएको यो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले बेलायत र युरोपेली मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) सँगका सम्झौताहरूलाई समेत थप टेवा पुऱ्याउनेछ।

सम्झौता सम्पन्न भएकोमा उनले भारतका युवाहरू र सम्पूर्ण देशवासीलाई बधाई दिएका छन् ।

साथै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘म कपडा (टेक्सटाइल), रत्न तथा आभूषण (जेम्स एण्ड ज्वेलरी), छाला र जुत्ता (लेदर एण्ड सुज) क्षेत्रसँग जोडिनुभएका साथीहरूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु।’

भारतीय वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयलले ‘सबै सम्झौताहरूको जननी’ भनी व्याख्या गरेको यो सम्झौताले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने विश्वकै ठूलो स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रमध्ये एक निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

रिपोर्टहरूका अनुसार यस सम्झौताले विशेष गरी कपडा, रसायन, रत्न तथा आभूषण र जुत्ता-चप्पल जस्ता श्रम-प्रधान क्षेत्रहरूमा भारतीय निर्यातका लागि भन्सारमुक्त वा सहुलियतपूर्ण पहुँच प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतले पनि युरोपेली वस्तुहरूमा उल्लेख्य भन्सार छुट दिन सहमति जनाएको छ, जसमा सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार शुल्कलाई ११० प्रतिशतबाट घटाएर करिब ४० प्रतिशतमा झारिने उल्लेख छ।

व्यापार बाहेक यो शिखर सम्मेलनले एक प्रमुख रणनीतिक मोडको रूपमा पनि काम गरिरहेको छ। दुवै पक्षले एक ऐतिहासिक सुरक्षा र रक्षा रणनीतिक साझेदारीमा हस्ताक्षर गर्दैछन्, जुन ईयूले एशियामा गरेको यस्तो तेस्रो सम्झौता मात्र हो।

यो साझेदारी हिजोको गणतन्त्र दिवसको परेडमा युरोपेली संघका नौसेना कर्मचारीहरूको प्रतीकात्मक सहभागिता पछि आएको हो, जसको उद्देश्य सामुद्रिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा र आतंकवाद विरुद्धको सहकार्यलाई बढावा दिनु हो।

आज बिहान ‘इन्डिया इनर्जी विक’ को उद्घाटनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री मोदीले यो सम्झौताले भारतको उत्पादन क्षेत्रलाई मात्र बढावा नदिई ‘नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाप्रतिको साझा प्रतिबद्धता’ लाई समेत बलियो बनाउने कुरामा जोड दिएका छन्।

हैदरावाद हाउसमा आज औपचारिक घोषणा भइरहँदा, यो सम्झौता आगामी पाँचदेखि छ महिनासम्म कानुनी पुनरावलोकनको प्रक्रियामा रहनेछ र सन् २०२७ को सुरुदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।

यस शिखर सम्मेलनले विश्वव्यापी व्यापारको बदलिँदो स्वरूपका बीच नयाँ दिल्ली र ब्रसेल्स दुवैले आपूर्ति शृङ्खलामा विविधता ल्याउन र आर्थिक एकीकरणलाई गहिरो बनाउन खोजेको महत्वपूर्ण सङ्केत दिएको छ।

भारत-ईयू सम्झौता
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यी पाकिस्तानी नेतृको स्वरुप बदलिएको देखेर सबै चकित, आखिर किन ?

यी पाकिस्तानी नेतृको स्वरुप बदलिएको देखेर सबै चकित, आखिर किन ?
पपुवा न्यु गिनीमा ५.५८ म्याग्निच्युडको भूकम्प

पपुवा न्यु गिनीमा ५.५८ म्याग्निच्युडको भूकम्प
कोरिया छिटो पठाउन माग राखेर माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

कोरिया छिटो पठाउन माग राखेर माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)
जुम्लामा ७१ हजार ६३९ मतदाता, नयाँ ३१०१ जना

जुम्लामा ७१ हजार ६३९ मतदाता, नयाँ ३१०१ जना
निर्वाचनका लागि भारतले उपहार दिएका गाडी (तस्वीरहरू)

निर्वाचनका लागि भारतले उपहार दिएका गाडी (तस्वीरहरू)
फ्यानले आफ्नो मुहारको ट्याटु खोपाएपछि रचना : मायाको भारी बोकाइदिनुभयो

फ्यानले आफ्नो मुहारको ट्याटु खोपाएपछि रचना : मायाको भारी बोकाइदिनुभयो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित