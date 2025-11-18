+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

कर्णाली याक्स 2025

129/9 (20)
जनकपुर बोल्ट्स 2025 va कर्णाली याक्स 2025 vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

14/2(3.6)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

९६ बलमा ११६ रन आवश्यक

कर्णाली याक्स 2025

129/9(20)
vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

14/2(3.6)
WC Series
कर्णाली याक्स 2025
129/9 (20)
VS
९६ बलमा ११६ रन आवश्यक
जनकपुर बोल्ट्स 2025
14/2 (3.6)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर कांग्रेस पनि सर्वोच्चमा

‘संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर हामीले वारेसमार्फत खम्मजीलाई अदालत पठाएका छौं,’ घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २१ गते १७:२४

२१ मंसिर, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग लिएर नेपाली कांग्रेस पनि सर्वोच्च अदालत गएको छ ।

कांग्रेसले वारेसमार्फत पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्म खातीलाई संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च पठाइएको प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

‘संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर हामीले वारेसमार्फत खम्मजीलाई अदालत पठाएका छौं,’ घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने । खम्म खाती कांग्रेस निर्वाचन समिति संयोजक पनि हुन् ।

यसअघि नेकपा एमालेले पनि संसद् पुनर्स्थापनाको रिट निवेदन दर्ता गराएको छ ।

संसद् पुनर्स्थापना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

संसद् पुनर्स्थापनाको मागमा एमालेले प्रस्तुत गर्‍यो ७ आधार

संसद् पुनर्स्थापनाको मागमा एमालेले प्रस्तुत गर्‍यो ७ आधार
संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले पनि थाले हस्ताक्षर अभियान

संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले पनि थाले हस्ताक्षर अभियान
दलहरूलाई जेनजी प्रतिनिधिले भने- संसद् पुनर्स्थापनामा नलागि चुनावमा आइदिनुस्

दलहरूलाई जेनजी प्रतिनिधिले भने- संसद् पुनर्स्थापनामा नलागि चुनावमा आइदिनुस्
संसद् पुनर्स्थापनाको विषय अदालत लानसक्ने अवस्था छैन, ओलीले राजीनामा दिनुस् : मानन्धर

संसद् पुनर्स्थापनाको विषय अदालत लानसक्ने अवस्था छैन, ओलीले राजीनामा दिनुस् : मानन्धर
सभामुखको निष्कर्ष : संसद् पुनर्स्थापना जेनजी पुस्ताका लागि पनि फलदायी

सभामुखको निष्कर्ष : संसद् पुनर्स्थापना जेनजी पुस्ताका लागि पनि फलदायी
सभामुखलाई पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूको सुझाव : संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा लिएर आफैँ अदालत नजानुस्

सभामुखलाई पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूको सुझाव : संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा लिएर आफैँ अदालत नजानुस्

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories
प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित