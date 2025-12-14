+
English edition
+
कोलकाताका दुई गोदाममा आगलागी, कम्तीमा ८ जनाको मृत्यु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १३ गते १२:३२

काठमाडौं । भारतको पश्चिम बंगालको राजधानी कोलकाताको आनन्दपुर क्षेत्रमा दुई गोदाममा आगलागी हुँदा कम्तीमा ८ जनाको मृत्यु भएको छ । मृतकको संख्या बढ्न सक्ने आशंका गरिएको छ ।

गोदाममा काम गर्ने कम्तीमा २० जनाका परिवारले प्रहरी चौकीमा हराएको रिपोर्ट दर्ता गरेका छन् ।

कोलकाता प्रहरीका एक अधिकारीले भने कि अहिलेसम्म भेटिएका ८ जनाको शव नराम्ररी जलेका थिए र पहिचान गर्न गाह्रो थियो ।

यसैबीच, यस घटनालाई लिएर राजनीतिक विवाद पनि तीव्र भएको छ ।

अग्नि नियन्त्रक स्रोतहरूले भने कि एक प्रसिद्ध मोमो कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका यी गोदामहरूमा पेय पदार्थ र सुख्खा खानाका प्याकेजहरू थिए ।

आइतबार साँझ ३ बजे आगलागीको खबर आएको थियो। लगभग एक दर्जन दमकलको प्रयासका बाबजुद पनि आगो पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन।

बरुईपुरका प्रहरी उपरीक्षक शुभेन्द्र कुमारले पत्रकारहरूसँग भने, ‘अहिले नै जनधनको क्षतिको सही तथ्यांक दिन सम्भव छैन । यो घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ । त्यसपछि मात्र यकिन तथ्यांकबारे स्पष्ट हुनेछ ।’

घटनास्थलको भ्रमण गरेका अग्नि नियन्त्रक मन्त्री सुजित बसुले दुवै गोदामहरू ठूलो क्षेत्रफलमा बनेका र आगो कसरी सुरु भयो भन्ने बारेमा अनुसन्धान भइरहेको बताए । उनको प्रश्न थियो, रातको समयमा गोदाममा यति धेरै मानिसहरू के गरिरहेका थिए ?

आगलागी
