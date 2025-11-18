हिउँ पन्छाउँदै विकास माग्न सिमकोट आइपुगे हिमालपारिका बासिन्दा

७ मंसिर, हुम्ला । हिमालपारिको बस्ती नाम्खा गाउँपालिका-६ लिमीका तीन गाउँका बासिन्दाहरु विकास माग्न सदरमुकाम सिमकोट आइपुगेका छन् ।
उनीहरु करिब पाँच हजार मिटर उचाइको न्यालु लेकमा जमेको हिउँ पन्छाएर सदरमुकाम सिमकोट पुगेका हुन् ।
तिल, हल्जी र जाङ गाउँका बासिन्दा विकास माग्न सिमकोट आइपुगेको नाम्खा गाउँपालिका-६ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले जानकारी दिए ।
१५ जना महिला ५० जना पुरुषहरू विकास माग्न शनिबार सदरमुकाम सिमकोट पुगेको वडाध्यक्ष तामाङले बताए ।
न्यालु लेकको सडकमा जमेको बरफ फुटाउन सात घण्टा लागेको वडाध्यक्ष तामाङको भनाइ छ ।
गाउँमा विकास धेरै बाँकी रहेकोले सदरमुकाम सिमकोटका विकासे कार्यालयहरूमा विकास माग गर्न डेलिकेशनमा आएको बताए ।
सञ्चार, सडक, पुल, खाद्यान्न, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका समस्याहरु लिमीका गाउँमा रहेको र ती समस्या समाधानका लागि वडाध्यक्ष नेतृत्वको टोली सिमकोट पुगेको हो ।
विकास माग्न डेलिगेशन आइपुगेको समूहले आइतबार १० बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल र आफ्ना समस्या सुनाउने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
त्यसपछि हिल्सा सिमकोट सडक योजना, पूर्वाधार विकास कार्यालय, नेपाल टेलिकममा पुगेर आफ्ना समस्या राख्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । यसरी विकास माग्न यति ठूलो समूह लिमीबाट पहिलो पटक आइपुगेको हो ।
