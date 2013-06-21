अबुधाबीमा क्षेप्यास्त्रको टुक्रा खस्दा एक भारतीय घाइते

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ९ गते १२:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजधानी अबुधाबीमा क्षेप्यास्त्रको भग्नावशेष खसेर एक भारतीय नागरिक सामान्य घाइते भएका छन्।
  • अबुधाबीको वायु रक्षा प्रणालीले ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र सफलतापूर्वक अवरोध गरेको यूएई रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
  • अधिकारीहरूले अफवाहबाट बच्न आधिकारिक स्रोतबाट मात्र सूचना लिन सुझाव दिएका छन्।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को राजधानी अबुधाबीमा खसेको क्षेप्यास्त्रको भग्नावशेषका कारण एक भारतीय नागरिक घाइते भएका छन् ।

आबुधाबीको राज्य सञ्चारमाध्यमले अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै यसको पुष्टि गरेको हो ।

वायु रक्षा प्रणालीले ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रलाई सफलतापूर्वक रोकेपछि यो घटना भएको बताइएको छ । घटनामा एक भारतीय नागरिकलाई सामान्य चोट लागेको उल्लेख छ।

अधिकारीहरूले आधिकारिक स्रोतबाट मात्रै सूचना लिन भनेका छन् । अफवाह वा अप्रमाणित जानकारीबाट बच्न र त्यस्ता जानकारी अरूसँग साझा नगर्नु पनि अधिकारीहरूले सुझाएका छन् ।

समाचार एजेन्सी पीटीआईले पनि अबुधाबीमा क्षेप्यास्त्रको भग्नावशेष खसेर एक भारतीय नागरिक घाइते भएको रिपोर्ट गरेको छ।

सोमबार अबुधाबीमा सफलतापूर्वक अवरोध गरिएपछि अल-शवामेख क्षेत्रमा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रको भग्नावशेष खस्दा एक भारतीय नागरिकलाई सामान्य चोट लागेको अधिकारीहरूलाई उदृत गर्दै पीटीआईले भनेको छ ।

देशको वायु रक्षा प्रणाली इरानी क्षेप्यास्त्र र ड्रोनबाट हुने खतराको सामना गर्न व्यस्त रहेको यूएईको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

आबुधाबी क्षेत्रमा सुनिएका आवाजहरू क्षेप्यास्त्र र ड्रोनहरूको अवरोधका कारण भएको रक्षा मन्त्रालयले भनेको छ ।

 

अबुधाबीमा क्षेप्यास्त्र
बझाङमा भूकम्पको धक्का

कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक, निर्वाचनको समीक्षा हुने

सुरेश रैना र म्याथ्यु हेडन चेन्नई सुपर किङ्सको ‘हल अफ फेम’ मा समावेश

प्रिमियर इन्टरनेसनलका विद्यार्थी अन्तरविद्यालय दुई प्रतियोगितामा च्याम्पियन

वीर अस्पतालको टोमोथेरापी मेसिन मर्मतपछि पुनः सञ्चालन

निर्वाचन सफल बनाएको भन्दै कर्मचारी र सुरक्षा निकायलाई गृहमन्त्रीले गरे सम्मान

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

