सुरेश रैना र म्याथ्यु हेडन चेन्नई सुपर किङ्सको ‘हल अफ फेम’ मा समावेश

- चेन्नई सुपर किङ्सले पहिलो पटक 'हल अफ फेम' घोषणा गर्दै सुरेश रैना र म्याथ्यु हेडनलाई सम्मानित गरेको छ।
- सुरेश रैना सन् २००८ देखि २०२१ सम्म टोलीका प्रमुख खेलाडी थिए र चार पटक उपाधि जिताउन भूमिका खेलेका थिए।
- म्याथ्यु हेडनले २००९ मा सर्वाधिक ५७२ रन बनाएर 'ओरेन्ज क्याप' जितेका थिए र २००८–२०१० बीच टोलीसँग थिए।
९ चैत, काठमाडौं । चेन्नई सुपर किङ्स (सीएसके) ले आफ्नो इतिहासमा पहिलो पटक ‘हल अफ फेम’ घोषणा गर्दै सुरेश रैना र म्याथ्यु हेडनलाई सम्मानित गरेको छ।
यो घोषणा चेन्नईस्थित एमए चिदम्बरम रंगशालामा आयोजित ‘रोर२६’ कार्यक्रममा गरिएको हो।
रैना सन् २००८ देखि २०२१ सम्म टोलीका प्रमुख खेलाडी थिए र चार पटक (२०१०, २०११, २०१८, २०२१) उपाधि जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले। उनी सीएसकेका सबैभन्दा बढी रन बनाउने खेलाडी (५५२९ रन) पनि हुन्।
हेडन भने २००८–२०१० बीच टोलीसँग रहेर सुरुवाती सफलतामा योगदान दिएका थिए। उनले २००९ मा सर्वाधिक ५७२ रन बनाएर ‘ओरेन्ज क्याप’ जितेका थिए।
कार्यक्रममा अन्य पूर्व खेलाडीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
सीएसकेले आईपीएल २०२६ मा आफ्नो पहिलो खेल मार्च ३० मा राजस्थान रोयल्ससँग गुवाहाटीमा खेल्नेछ।
