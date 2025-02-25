+
English edition

पीएसएल खेल्न पाकिस्तान प्रस्थान गरे दीपेन्द्र

२०८२ चैत ९ गते १३:१९ २०८२ चैत ९ गते १३:१९

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
पीएसएल खेल्न पाकिस्तान प्रस्थान गरे दीपेन्द्र

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली क्रिकेट टोलीका अलराउन्डर दीपेन्द्रसिंह ऐरी पाकिस्तान सुपर लिग खेल्न सोमबार पाकिस्तान प्रस्थान गरेका छन्।
  • इस्लामाबाद युनाइटेडले दीपेन्द्रलाई ६० लाख पाकिस्तानी रुपैयाँमा अनुबन्ध गरेको छ।
  • पाकिस्तान सुपर लिग २०२६ यसपटक दर्शकबिना लाहोर र कराँचीमा मात्रै खेलाइनेछ।

९ चैत, काठमाडौं । नेपाली क्रिकेट टोलीका अलराउन्डर दीपेन्द्रसिंह ऐरी पाकिस्तान सुपर लिग (पीएसएल) खेल्ने पाकिस्तान प्रस्थान गरेका छन् ।

इस्लामाबाद युनाइटेडमा अनुबन्ध भएका दीपेन्द्र पीएसएल खेल्न सोमबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् । पश्चिम एसियाको तनावका बीच दीपेन्द्र काठमाडौंबाट दुबई हुँदै पाकिस्तान प्रस्थान गरेका हुन् ।

उनलाई इस्लामावादले ६० लाख पाकिस्तानी रुपैयाँ (करिब ३१ लाख नेपाली रुपैयाँ) मा अनुबन्ध गरेको थियो ।

पाकिस्तान सुपर लिग (पीएसएल) २०२६ यसपटक दर्शकबिना खेलाइने छ । पश्चिम एशियामा जारी संकटका कारण प्रतियोगिता अब केवल लाहोर र कराँचीमा मात्रै खेलाइनेछ।

पहिले ६ सहरमा हुने तय भए पनि सुरक्षा र इन्धन संकटका कारण स्थान घटाइएको हो। लाहोरमा हुने उद्घाटन समारोह पनि रद्द गरिएको छ ।

सिफारिस

राष्ट्रिय समाचार

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

राष्ट्रिय समाचार

'छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं'

अन्तर्वार्ता

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- 'इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ'

अन्तर्वार्ता

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

पीएसएल खेल्न पाकिस्तान प्रस्थान गरे दीपेन्द्र

पीएसएल खेल्न पाकिस्तान प्रस्थान गरे दीपेन्द्र

एचजेएनबीएल : फराकिलो जितसहित आर्मीको एकल अग्रता

साफ यू-२० च्याम्पियनसिप : नेपालले आज भुटानसँग खेल्दै

नेपाल–हङकङ खेलका लागि राखेपले स्वीकृति दिएको छैन : एन्फा

मड्रिड डर्बीमा रियलको रोमाञ्चक जित, भिनिसियसको दुई गोल

आर्सनललाई हराउँदै सिटीले जित्यो लिग कपको उपाधि

ट्रेन्डिङ

एन्फाविरुद्ध ‘ए’ डिभिजन क्लबहरू नै आन्दोलित (तस्वीरहरू)
ए डिभिजन लिग : दर्ताका लागि १३ क्लबलाई मात्रै पत्र, थ्रीस्टार र एपीएफको मान्यता प्रष्ट भएन
पाकिस्तान टी-२० विश्वकपबाट बाहिरियो, न्युजिल्यान्ड सेमिफाइनलमा
मिलान डर्बी : एकै सिजन एसी मिलानले दोस्रो पटक हरायो इन्टरलाई
वर्षाका कारण वीरगञ्जमा जारी पीएम कप प्रभावित
२०२६ एसियाली कपका लागि इरानी महिला टोली तयार

वेबस्टोरिज

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ