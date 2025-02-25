पीएसएल खेल्न पाकिस्तान प्रस्थान गरे दीपेन्द्र

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली क्रिकेट टोलीका अलराउन्डर दीपेन्द्रसिंह ऐरी पाकिस्तान सुपर लिग खेल्न सोमबार पाकिस्तान प्रस्थान गरेका छन्।
- इस्लामाबाद युनाइटेडले दीपेन्द्रलाई ६० लाख पाकिस्तानी रुपैयाँमा अनुबन्ध गरेको छ।
- पाकिस्तान सुपर लिग २०२६ यसपटक दर्शकबिना लाहोर र कराँचीमा मात्रै खेलाइनेछ।
९ चैत, काठमाडौं । नेपाली क्रिकेट टोलीका अलराउन्डर दीपेन्द्रसिंह ऐरी पाकिस्तान सुपर लिग (पीएसएल) खेल्ने पाकिस्तान प्रस्थान गरेका छन् ।
इस्लामाबाद युनाइटेडमा अनुबन्ध भएका दीपेन्द्र पीएसएल खेल्न सोमबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् । पश्चिम एसियाको तनावका बीच दीपेन्द्र काठमाडौंबाट दुबई हुँदै पाकिस्तान प्रस्थान गरेका हुन् ।
उनलाई इस्लामावादले ६० लाख पाकिस्तानी रुपैयाँ (करिब ३१ लाख नेपाली रुपैयाँ) मा अनुबन्ध गरेको थियो ।
पाकिस्तान सुपर लिग (पीएसएल) २०२६ यसपटक दर्शकबिना खेलाइने छ । पश्चिम एशियामा जारी संकटका कारण प्रतियोगिता अब केवल लाहोर र कराँचीमा मात्रै खेलाइनेछ।
पहिले ६ सहरमा हुने तय भए पनि सुरक्षा र इन्धन संकटका कारण स्थान घटाइएको हो। लाहोरमा हुने उद्घाटन समारोह पनि रद्द गरिएको छ ।
