आर्सनललाई हराउँदै सिटीले जित्यो लिग कपको उपाधि

९ चैत, काठमाडौं । म्यान्चेस्टर सिटीले इंग्लिस फुटबल लिग (ईएफएल) कपको उपाधि जितेको छ ।
गएराति वेम्बले स्टेडियममा भएको फाइनलमा आर्सनललाई हराउँदै सिटीले उपाधि जितेको हो ।
सिटीले आर्सनलमाथि २-० को जित दर्ता गर्यो । दुवै गोल निको ओ’रिलीले गरे । उनले दोस्रो हाफको ६०औं र ६४औं मिनेटमा गोल गरेका थिए ।
योसँगै सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओला ईएफएल कप पाँचपटक जित्ने पहिलो प्रशिक्षक समेत बनेका छन् । सिटीको भने यो नवौं उपाधि हो ।
