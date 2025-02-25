नटिङहमसँग टोटनहमको हार, बढ्यो रेलिगेसनको खतरा

८ चैत, काठमाडौं । नटिङहम फरेस्टसँग घरेलु मैदानमा हार बेहोरेपछि टोटनहम हटस्पर रेलिगेसनमा पर्ने खतरा बढेको छ ।
आइतबार बेलुका भएको खेलमा टोटनहमलाई उसैको मैदानमा नटिङहम फरेस्टले ३-० ले पराजित गर्यो ।
हारपछि टोटनहम ३१ खेलबाट ३० अंक जोडेर १७औं स्थानमा झरेको छ । टोटनहम रेलिगेसन क्षेत्रबाट १ अंक मात्र माथि छ । वेस्ट ह्याम ३१ खेलमा २९ अंकका साथ १८औं स्थानमा छ ।
नटिङहमको जितमा इगोर जेसज, मोर्गान गिब्स ह्वाइट र ताइओ अवोनीले एक-एक गोल गरे ।
खेलको ४५औं मिनेटमा जेसजले गोल गर्दै पाहुना टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए । ६२औं मिनेटमा गिब्स ह्वाइट अनि ८७औं मिनेटमा अवोनीले गोल गरेपछि नटिङहम ३-० ले विजयी भयो ।
जित निकालेको नटिङहमले भने टोटनहमलाई उछिन्दै ३२ अंक जोडेर १६औं स्थानमा उक्लिएको छ ।
लिगअन्तर्गत आइतबारै भएका अन्य खेलमा एस्टन भिल्लाले वेस्टह्यामलाई २-० ले हराउँदा सन्डरल्यान्डले न्युकासललाई २-१ ले पराजित गर्यो ।
