वर्षाका कारण वीरगञ्जमा जारी पीएम कप प्रभावित

७ चैत, वीरगञ्ज । प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत वीरगञ्जस्थित नारायणी रंगशालामा जारी कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशबीचको खेल वर्षाका कारण बीचमै रोकिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशले टस जितेर कर्णालीलाई ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो । वर्षा सुरु हुनुअघि कर्णालीले ७ ओभरमा २० रन बनाएको अवस्थामा खेल रोकिएको हो। कर्णालीका ओपनर रवीन्द्र शाही ९ रन र सुनिल धमला ७ रन बनाएर क्रिजमा थिए।
लुम्बिनीका बलर सन्देश थापाले ४ ओभरमा १२ रन खर्चिए भने राजेन्द्र बमले ३ ओभरमा एक मेडनसहित ८ रन मात्र दिए।
यस संस्करणको प्रधानमन्त्री कप मधेश प्रदेशका दुई र काठमाडौंको मुलपानी क्रिकेट मैदानमा सञ्चालन भइरहेको छ। प्रतियोगिताका १९ खेल वीरगञ्जमा, १७ खेल जनकपुरमा र १० खेल मुलपानीमा हुने तालिका रहेको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) मधेश प्रदेशका कोषाध्यक्ष सुवास जयसवालले जानकारी दिए।
आईसीसी विश्वकप लिग–२ को तयारीका कारण कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा यसपटक कुनै खेल राखिएको छैन। त्यहाँका सबै खेल मुलपानीमा सारिएको क्यानले जनाएको छ।
करिब एक महिना चल्ने प्रतियोगितामा तीन विभागीय र सात प्रदेश गरी १० टोलीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। प्रतियोगिताको विजेताले १० लाख रुपैयाँ र उपविजेताले ५ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाउनेछन्। साविक विजेता नेपाल पुलिस क्लब हो।
