पीएम कप क्रिकेट आजदेखि सुरु, पहिलो दिन मधेशमा दुई खेल हुँदै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता ७ चैतदेखि मधेश प्रदेशमा सुरु हुँदैछ र आज दुई खेल हुनेछन्।
- पहिलो खेल जनकपुरस्थित रामजानकी बहुउद्देश्यीय रंगशालामा कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशबीच साढे ९ बजे हुँदैछ।
- प्रतियोगिताको विजेताले १० लाख रुपैयाँ र उपविजेताले ५ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्।
७ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री (पीएम) कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता आजदेखि सुरु हुँदैछ । मधेश प्रदेशमा सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा आज दुई खेल हुँदैछन् ।
पहिलो खेलमा कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशबीच जनकपुरस्थित रामजानकी बहुउद्देश्यीय रंगशालाको मैदानमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । खेल साढे ९ बजेदेखि हुने तय छ ।
कोशीको कप्तानमा सुजन थपलिया छन् भने मधेशको कप्तानी अनिलकुमार साहले गर्नेछन् ।
यस्तै आजको दोस्रो खेलमा कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश वीरगञ्जस्थित नारायणी रंगशालामा भिड्नेछन् । उक्त खेल पनि साढे ९ बजेदेखि हुने तय छ ।
कर्णाली दिवान पुनको कप्तानीमा खेल्दैछ भने लुम्बिनीको कप्तानमा देव खनाल छन् । नेपाली राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसकेका सुनिल धमला पनि कर्णालीको टिममा समावेश छन् ।
प्रतियोगिता काठमाडौंको मुलपानी क्रिकेट मैदानसँगै मधेश प्रदेशका पर्सा र जनकपुरमा सञ्चालन हुनेछ। प्रतियोगिताका अधिकांश खेल, फाइनलसहित, मधेश प्रदेशमै हुनेछन्।
क्यानले सार्वजनिक गरेको तालिकाअनुसार सुरुवाती केही खेल मात्र काठमाडौंस्थित तल्लो र माथिल्लो मुलपानी मैदानमा खेलाइनेछ।
२०८३ सालको वैशाख पहिलो सातासम्म हुने प्रतियोगिताको विजेताले नगद १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेताले ५ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्।
प्रतिक्रिया 4