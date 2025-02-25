भुवनलाई सूर्य नेपाल वेस्टर्न ओपनको उपाधि

News Summary
- सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०२५-२६ अन्तर्गत पाँचौं प्रतियोगिता सूर्य नेपाल वेस्टर्न ओपनको उपाधि भुवन नगरकोटीले जितेका छन्।
- भुवनले ३-अन्डर २ सय ४ को स्कोरमा सञ्जय लामालाई एक स्ट्रोकले हराउँदै करियरको १४औं उपाधि हात पारेका हुन्।
- प्रतियोगितामा २६ प्रोफेसनल र १६ एमेच्योर खेलाडी सहभागी थिए र कुल १० लाख ५० हजार नगद पुरस्कार वितरण गरिएको थियो।
६ चैत, पोखरा । सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०२५-२६ अन्तर्गत पाँचौं प्रतियोगिता तथा २६औं संस्करणको सूर्य नेपाल वेस्टर्न ओपनको उपाधि भुवन नगरकोटीले जितेका छन्।
शुक्रबार इभन-पार ६९ खेलेका उनले समग्रमा ३-अन्डर २ सय ४ को स्कोरमा सञ्जय लामालाई एक स्ट्रोकले हराउँदै उपाधिमा ह्याट्रिक गर्न सफल रहे।
उनको यो करियर १४औं उपाधि हो। उपाधिसँगै उनले नगद १ लाख ७० हजार प्राप्त गरे। यसअघि यो सिजनमा उनले सूर्य नेपाल एनपिजिए टुर च्याम्पियनसिप र सूर्य नेपाल काठमाडौं ओपनको उपाधि जितेका थिए।
आज ४-अन्डर ६५ खेल्दै समग्रमा २-अन्डर २ सय ५ को स्कोरमा सञ्जय दोस्रो भए। उनले नगद १ लाख २५ हजार हात पारे। एमेच्योर राहुल विश्वकर्माले ४-अन्डर ६५ को स्कोरकार्ड बनाए। समग्रमा १-अन्डर २ सय ६ सहित तेस्रो भए।
धरानका गल्फर शुक्र बहादुर राईले ४-ओभर ७३ मा अन्तिम दिनको खेल सकाउँदा समग्रमा २-ओभर २ सय ९ सहित चौथो भए। प्रोतर्फ तेस्रो भएका उनले नगद १ लाख आफ्नो नाममा लेखाए। जयराम श्रेष्ठले आज ६-ओभर ७५ मा अन्तिम दिनको खेल सकाउँदा समग्रमा ७-ओभर २ सय १४ सहित पाँचौं स्थानमा चित्त बुझाए। उनले ८२ हजार प्राप्त गरे।
पोखराका घरेलु गल्फर भुबहादुर गुरुङ छैटौं भए। उनले समग्रमा ८-ओभर २ सय १५ स्कोर बनाए। आजको खेल ३-ओभर ७२ मा पुरा गरे। उनले नगद ७२ हजार पाए। समग्रमा १०-ओभर २ सय १७ सहित भुवन कुमार रोक्का र दिनेश प्रजापतिले संयुक्तरुपमा सातौं स्थान बाँडे। भुवनले ३-ओभर ७२ र दिनेशले २-अन्डर ६७ को स्कोर निकाले। उनीहरूले समान ६५ हजार प्राप्त गरे।
यस्तै समग्रमा १२-ओभर २ सय १९ बनाएका तोरण विक्रम शाही नवौं हुँदै ५१ हजारको हकदार बने। आज उनले २-ओभर ७१ मा खेल सकाए। १३-ओभर २ सय २० स्कोर बनाएका रमेश अधिकारी र सुरेश तामाङ संयुक्तरुपमा दशौं भए। आज रमेशले ७-ओभर ७६ र सुरेशले ६-ओभर ७५ मा खेल सकाए। उनिहरुले ४४ हजार नगद पुरस्कार हात पारे।
भुवनसँग अन्तिम १८ होलको खेल सकिंदा मात्र १ स्ट्रोकको अग्रता थियो। तर शुक्र र जयरामले सुरूवातदेखि नै खेल बिगार्दा भुवनलाई सजिलो भयो। छैटौं होलमा बोगी खेपेका उनले आठौं होलमा बर्डी प्रहार गर्दै फ्रन्ट नाइन इभन-पार ३४ मा सकाए। यसपछि बाकी नौ होलमा शुक्र र जयरामले टक्कर दिन नसके पनि सञ्जय लामाले चुनौती दिएका थिए। तर भुवनले ब्याक नाइन पनि इभन-पार ३५ मा सकाउँदै एक स्ट्रोकको जित निकाल्न सफल भएका हुन्। भुवनले १० औं र १३ औं होलमा बर्डी तथा १२ औं र १७ औं होलमा एक-एक सट खेर फाले।
सञ्जयले फ्रन्ट नाइन १-अन्डर ३३ मा सकाउने क्रममा पहिलो, सातौं र आठौं होलमा बर्डी प्रहार गरे। दोस्रो र छैटौ होलमा एक-एक सट खेर फाले। ब्याक नाइनमा उनले पाँच वटा होलमा बर्डी प्रहार गरे। १० औं होलमा र यसपछि १४ देखि १७ होलसम्म लगातार चार बर्डी प्रहार गरे। तर १२ औं र १८ औं होलको बोगीले ब्याक नाइन ३-अन्डर ३२ मा पुरा गरे।
एमेच्योर राहुलले सातौं होलको बोगीका विरूद्ध पहिलो र पाँचौं होलमा एक-एक सट बचाए। फ्रन्ट नाइन १-अन्डर ३३ खेले। यसपछि ४-पारको १३ औं होलमा इगलको सफलता प्राप्त गरेका उनले १६ औं र १७ औं होलमा बर्डी प्रहार गर्दा १८ औं होलमा बोगी खेपे। उनले एमेच्योरतर्फको उपाधि जिते। किशन परियारलाई २२ स्ट्रोकले हराए। किशन दोस्रो भए। उनले समग्रमा २१-ओभर २ सय २८ को नतिजामा प्रतियोगिता पुरा गरे।
विजयी खेलाडीहरुलाई सूर्य नेपाल प्रालिका डेप्युटि जनरल म्यानेजर केशव प्रधान र नेपाल गल्फ संघका अध्यक्ष टासी घलेले पुरस्कार वितरण गरे।
नेपाल प्रोफेसनल गल्फर्स एसोसिएसन (एनपीजीए) द्वारा आयोजित प्रतियोगितामा २६ प्रोफेसनल तथा १६ एमेच्योर खेलाडीको सहभागिता रहेको थियो।
सूर्य नेपाल प्रालिद्वारा प्रायोजित प्रतियोगितामा यो पटक कुल पुरस्कार राशि वृद्धि गरिएको थियो। कुल १० लाख ५० हजार नगद पुरस्कार रहेको यो प्रतियोगितामा शीर्ष १८ स्थान सम्मका प्रोफेसनल खेलाडीहरूले नगद पुरस्कार प्राप्त गरे।
