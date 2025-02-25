+
English edition

बहुमतको सरकार र खेलकुद रूपान्तरणको अवसर

२०८२ चैत ६ गते १२:१० २०८२ चैत ६ गते १२:१०

सुवर्ण श्रेष्ठ

Shares

सम्भावित स्थिर सरकार खेलकुदका लागि ऐतिहासिक अवसर बनेर आएको छ । यदि यो अवसरलाई नीतिगत सुधार र दृढ कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने, आगामी दशक नेपालका लागि खेलकुदीय रूपान्तरणको दशक बन्न सक्छ ।

Shares
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालमा खेलकुदले अन्तर्राष्ट्रिय सफलता नपाउनुको मुख्य कारण स्पष्ट दृष्टि, निरन्तर नीतिगत प्रतिबद्धता र संस्थागत दृढताको कमी हो।
  • संभावित स्थिर सरकारले १५–२० वर्षे दीर्घकालीन राष्ट्रिय खेलकुद दृष्टि निर्माण गरी बजेट संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ।
  • खेलकुदमा प्रतिभा पहिचान, प्रशिक्षक विकास, संस्थागत सुधार र निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक छ।

नेपाल हिमाल, साहस र सम्भावनाको देश हो । सीमित स्रोत, जटिल भूगोल र लामो राजनीतिक संक्रमणका बीच पनि नेपाली समाजले बारम्बार आफूलाई उठाएर अघि बढाउने क्षमता देखाएको छ ।

प्राकृतिक विपद्, आर्थिक चुनौती र संस्थागत कमजोरीका बाबजुद पनि नागरिक तहमा आशा, धैर्य र परिश्रमको संस्कार जीवित छ । तर यही ऊर्जा र आत्मविश्वास अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद मञ्चमा अपेक्षित रूपमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । यसको मूल कारण प्रतिभाको अभाव होइन, स्पष्ट दृष्टि, निरन्तर नीतिगत प्रतिबद्धता र संस्थागत दृढताको कमी हो ।

नेपालमा खेलकुदसम्बन्धी बहस प्रायः प्रतियोगिता सकिएपछि मात्र सतहमा आउँछ । पदक आयो कि आएन, कसले जित्यो, कसले हार्‍यो भन्ने चर्चा केही दिन चल्छ र फेरि मौनता छाउँछ।

यो प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्तिले खेलकुदलाई दीर्घकालीन राज्य नीतिको विषय बन्न दिँदैन । आधुनिक खेलकुद व्यवस्थामा पदक कुनै संयोग होइन, त्यो दीर्घकालीन योजना, निरन्तर लगानी, व्यावसायिक व्यवस्थापन र संस्थागत अनुशासनको परिणाम हो । जबसम्म राज्यले खेलकुदलाई राष्ट्र निर्माणको गम्भीर आधारका रूपमा स्वीकार गर्दैन, तबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सफलता अपवादमै सीमित रहनेछ ।

यतिबेला देशमा झण्डै दुई तिहाइको स्थिर सरकार केहि दिनमा बन्ने निश्चित छ । विगतका सरकारहरू छोटो आयु, गठबन्धनको अस्थिरता र प्राथमिकताको निरन्तर परिवर्तनले चिनिएका थिए । त्यसले खेलकुद जस्तो दीर्घकालीन प्रतिबद्धता चाहिने क्षेत्रमा गम्भीर असर पारेको छ । योजना बने पनि कार्यान्वयनमा निरन्तरता रहन सकेन, संरचना बने पनि सुदृढीकरण हुन सकेन, र उत्साह भए पनि परिणाममा रूपान्तरण हुन सकेन ।

यही पृष्ठभूमिमा सम्भावित स्थिर सरकार खेलकुदका लागि ऐतिहासिक अवसर बनेर आएको छ । यदि यो अवसरलाई नीतिगत सुधार र दृढ कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने, आगामी दशक नेपालका लागि खेलकुदीय रूपान्तरणको दशक बन्न सक्छ ।

राज्यको नीति र बजेट संरचनामा खेलकुदको स्थान अझै स्पष्ट छैन । खेलकुदलाई सामाजिक कार्यक्रम, अनुदान वितरण वा मनोरञ्जनको क्षेत्रझैं बुझ्ने दृष्टिकोण हावी छ । तर विश्वका सफल राष्ट्रहरूले खेलकुदलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य, युवाको चरित्र निर्माण, सामाजिक एकता, राष्ट्रिय पहिचान र कूटनीतिक प्रभावसँग जोडेर हेरेका छन् । खेलकुदमा गरिएको लगानीले दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ नागरिक, अनुशासित युवा र सक्रिय समाज निर्माण गर्छ। त्यसैले खेलकुद खर्च होइन, राष्ट्रको दीर्घकालीन लगानी हो भन्ने बुझाइ नीतिको आधार बन्नुपर्छ ।

एक अन्तर्राष्ट्रिय पदक केवल खेल जित्नु मात्र होइन, त्यो राष्ट्रको आत्मविश्वास जित्नु हो । त्यस्तो क्षणले लाखौँ युवालाई अनुशासन, लक्ष्य र सम्भावनामा विश्वास गर्न प्रेरित गर्छ । खेलकुदले समाजमा सकारात्मक ऊर्जा फैलाउँछ, निराशा घटाउँछ र राष्ट्रप्रतिको अपनत्व बलियो बनाउँछ । त्यसैले पदकलाई व्यक्तिगत उपलब्धि होइन, राष्ट्रिय परिणामका रूपमा बुझ्नुपर्छ । राज्यले पदकलाई उत्सवको विषय मात्र होइन, नीतिगत मूल्यांकनको सूचकका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, यो सम्भावित स्थिर सरकारले के गर्नुपर्छ? पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हो, दीर्घकालीन राष्ट्रिय खेलकुद दृष्टि (नेसनल स्पोर्ट्स भिजन) निर्माण । कम्तीमा १५–२० वर्षको लक्ष्यसहितको यस्तो नीति कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुनुपर्छ, जसले सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता परिवर्तन हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्छ । यसले स्पष्ट रूपमा प्राथमिक खेलहरू, लगानीको ढाँचा, प्रशिक्षण प्रणाली र परिणाम मापनका सूचक तय गर्नुपर्छ ।

यससँगै, बजेट संरचनामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । अहिलेको जस्तो टुक्रे वितरण प्रणालीले परिणाम दिन सक्दैन । त्यसको सट्टा हाई परफरमेन्स स्पोर्ट्स फण्ड स्थापना गरी पदक सम्भावना भएका खेल र खेलाडीमा केन्द्रित लगानी गर्नुपर्छ । उत्कृष्ट खेलाडीलाई मासिक भत्ता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण, प्रतिस्पर्धा अवसर र वैज्ञानिक सहयोग उपलब्ध गराइनुपर्छ । बजेटलाई प्रदर्शनसँग जोडेर मात्र प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

नेपालले अब यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ कि सबै खेलमा सबै पदक सम्भव हुँदैन । सीमित स्रोत भएका देशले प्राथमिकता निर्धारण नगरी सफलता पाउन सक्दैन । हाम्रो भूगोल, शारीरिक संरचना र अभ्यास संस्कृति अनुसार केही खेल छनोट गरी केन्द्रिकृत लगानी गर्नु अपरिहार्य छ ।

प्रतिभा पहिचान र विकास प्रणाली अहिलेको सबैभन्दा कमजोर कडी हो। विद्यालय र स्थानीय तहमा रहेका सम्भावनाशील खेलाडी राष्ट्रिय प्रणालीसम्म पुग्ने स्पष्ट मार्गचित्र छैन । त्यसैले ट्यालेन्ट आइडेन्टिपिकेसन एण्ड डेभलपमेन्ट पाथवे निर्माण गर्नुपर्छ, जसले स्थानीय स्तरबाट राष्ट्रिय स्तरसम्मको स्पष्ट यात्रा निर्धारण गर्छ । स्पोर्ट्स एकेडेमी प्रणाली स्थापना गरी सानै उमेरदेखि खेलाडीलाई वैज्ञानिक प्रशिक्षण, पोषण, शिक्षा र मनोवैज्ञानिक सहयोग दिनुपर्छ ।

खेलकुद प्रणालीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष प्रशिक्षक र प्राविधिक जनशक्ति हो । खेलाडी मात्र उत्पादन गरेर सफलता सम्भव हुँदैन । गुणस्तरीय प्रशिक्षक, रेफ्री, फिजियोथेरापिस्ट, खेल मनोवैज्ञानिक र खेल विज्ञान विज्ञबिना आधुनिक खेलकुद अघि बढ्न सक्दैनख। राज्यले मानव संसाधन विकासलाई खेलकुद नीतिको केन्द्रमा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम, प्रमाणपत्र, अनुभव र ज्ञानमा पैसा र श्रोत लगानी गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र खेल संघहरूको संस्थागत सुधार पनि अपरिहार्य छ । पारदर्शी नेतृत्व चयन, नियमित वित्तीय अडिट, प्रदर्शनमा आधारित बजेट वितरण र गलत राजनीतिक हस्तक्षेपको न्यूनीकरण आवश्यक छ । राखेपलाई केवल कार्यक्रम आयोजना गर्ने संस्था होइन, नीति कार्यान्वयन, समन्वय र अनुगमन गर्ने सक्षम निकायका रूपमा पुनर्संरचना गर्नुपर्छ ।

खेलकुद र शिक्षा अलग विषय होइनन् । तर हाम्रो समाजमा खेलकुद रोज्नु भनेको पढाइ त्याग्नु भन्ने भ्रम अझै कायम छ । यही कारणले धेरै प्रतिभा प्रारम्भिक चरणमै हराउँछन् । राज्यले डुअल करियर सिस्टम लागू गरी खेलाडीको शिक्षा र भविष्य सुरक्षित बनाउने ग्यारेन्टी दिनुपर्छ । छात्रवृत्ति, लचिलो परीक्षा प्रणाली र खेलपछि रोजगारी सुनिश्चित गर्ने नीति अनिवार्य छ।

संघीय संरचनामा खेलकुदको भूमिका झनै महत्वपूर्ण छ । स्थानीय तह खेलकुदको आधार हो, जहाँबाट प्रतिभा जन्मिन्छ । प्रदेश प्रशिक्षण र प्रतियोगिताको केन्द्र हुनुपर्छ, र संघीय स्तर उच्च प्रदर्शन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वमा केन्द्रित हुनुपर्छ । स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड र समन्वयबिना स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सम्भव हुँदैन ।

निजी क्षेत्र र समुदायको सहभागिता पनि खेलकुद विकासका लागि अपरिहार्य छ । राज्य एक्लैले सबै जिम्मेवारी वहन गर्न सक्दैन । कर छुट, लगानी सुरक्षा र साझेदारी मोडलमार्फत निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । यसले पूर्वाधार विकास, लिग प्रणाली र व्यावसायिक खेलकुदमा नयाँ ऊर्जा ल्याउँछ ।

खेल विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग आजको आवश्यकता हो । प्रशिक्षण, प्रदर्शन विश्लेषण, पोषण र चोट वा दुर्घटना व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । नेसनल स्पोर्ट्स साइन्स सेन्टर स्थापना गरी डाटा–आधारित निर्णय प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।

मिडियाको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । खेलकुदलाई केवल समाचारमा सीमित नगरी नीतिगत बहस, विश्लेषण र सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग जोड्नुपर्छ । खेलाडीका संघर्ष र सफलताका कथाले समाजमा सकारात्मक ऊर्जा सिर्जना गर्छ ।

अन्तत: सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राजनीतिक इच्छा शक्ति हो । दुई–तिहाइको स्थिर सरकारले यदि खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राख्यो भने, परिवर्तन सम्भव छ । नत्र फेरि उही चक्र दोहोरिनेछ, उत्साह, आशा र अन्ततः निराशा ।

नेपालमा प्रतिभा छ, सम्भावना छ र राष्ट्रिय भावना पनि बलियो छ । अभाव केवल स्पष्ट दिशा, नीतिगत दृढता र संस्थागत अनुशासनको हो । यदि अब बन्ने सरकारले यी पक्षमा ठोस सुधार गर्न सक्छ भने, आगामी दशकमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद मञ्चमा निरन्तर र सम्मानजनक उपस्थिति जनाउनेछ ।

पदक आकस्मिक हुँदैन । त्यो राज्यको नीतिगत दृढता, संस्थागत नेतृत्व र सामूहिक प्रतिबद्धताको परिणाम हो ।

(लेखक नेपाल हक्की सघंका महासचिव तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कार्यकारी समिति सदस्य हुन्)

खेलकुद रूपान्तरणको अवसर
टुर्नामेन्ट
ICC T20 World Cup 2026
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र
राष्ट्रिय समाचार

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह
छुटाउनुभयो कि?

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?
राष्ट्रिय समाचार

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो
फिचर (Home Main)

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
सुवर्ण श्रेष्ठ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

बहुमतको सरकार र खेलकुद रूपान्तरणको अवसर

बहुमतको सरकार र खेलकुद रूपान्तरणको अवसर

दीपेन्द्रले जेबी ब्रुग्सबाट इयू टी-२० बेल्जियम खेल्ने

दीपेन्द्रले जेबी ब्रुग्सबाट इयू टी-२० बेल्जियम खेल्ने

एसपीए कैलाली प्राइड लिगको उपाधि पुनर्वास नगरपालिका ‘बी’ लाई

एसपीए कैलाली प्राइड लिगको उपाधि पुनर्वास नगरपालिका ‘बी’ लाई

एचजेएनबीएलमा टाइम्सको चौथो जित

एचजेएनबीएलमा टाइम्सको चौथो जित

एन्फालाई दुई लिग स्थगित गराउन बाध्य पार्ने अध्यागमनको त्यो पत्र

एन्फालाई दुई लिग स्थगित गराउन बाध्य पार्ने अध्यागमनको त्यो पत्र

एन्फाको ध्यान मैदानमा कम, निर्वाचनमा बढी

एन्फाको ध्यान मैदानमा कम, निर्वाचनमा बढी

ट्रेन्डिङ

एन्फाविरुद्ध ‘ए’ डिभिजन क्लबहरू नै आन्दोलित (तस्वीरहरू)

एन्फाविरुद्ध ‘ए’ डिभिजन क्लबहरू नै आन्दोलित (तस्वीरहरू)
बस दुर्घटनास्थलमा रहेका धादिङका सीडीओ भन्छन्– उद्धार सामग्री अभाव महसुस भयो

बस दुर्घटनास्थलमा रहेका धादिङका सीडीओ भन्छन्– उद्धार सामग्री अभाव महसुस भयो
ए डिभिजन लिग : दर्ताका लागि १३ क्लबलाई मात्रै पत्र, थ्रीस्टार र एपीएफको मान्यता प्रष्ट भएन

ए डिभिजन लिग : दर्ताका लागि १३ क्लबलाई मात्रै पत्र, थ्रीस्टार र एपीएफको मान्यता प्रष्ट भएन
पाकिस्तान टी-२० विश्वकपबाट बाहिरियो, न्युजिल्यान्ड सेमिफाइनलमा

पाकिस्तान टी-२० विश्वकपबाट बाहिरियो, न्युजिल्यान्ड सेमिफाइनलमा
मिलान डर्बी : एकै सिजन एसी मिलानले दोस्रो पटक हरायो इन्टरलाई

मिलान डर्बी : एकै सिजन एसी मिलानले दोस्रो पटक हरायो इन्टरलाई
२०२६ एसियाली कपका लागि इरानी महिला टोली तयार

२०२६ एसियाली कपका लागि इरानी महिला टोली तयार

वेबस्टोरिज

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories
सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories
मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ