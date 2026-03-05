एसपीए कैलाली प्राइड लिगको उपाधि पुनर्वास नगरपालिका ‘बी’ लाई

News Summary
५ चैत, काठमाडौं । धनगढीको फाप्ला खेल मैदानमा सम्पन्न चौथो संस्करणको अन्तरपालिका स्तरीय एसपीए कैलाली प्राइड लिगको उपाधि पुनर्वास नगरपालिका ‘बी’ ले जितेको छ ।
बिहीबार सम्पन्न फाइनलमा बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका लागि ६ रनले पराजित गर्दै कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका ‘बी’ ले उपाधिमाथि कब्जा जमाएको हो ।
उपाधि जितेको पुनर्वास ‘बी’ ले नगद ३ लाख र आकर्षक ट्रफी पनि प्राप्त गर्यो भने उपविजेता बनेको बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाले रु १ लाखमा चित्त बुझाउनुपर्यो ।
पुनर्वासले दिएको ८० रनको झिनो लक्ष्य पछ्याएको बुढीगंगाले १७.१ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै मात्र ७३ रन मात्र बनाउन सक्यो । दिपक रोकायाले सर्वाधिक २४ रनको महत्वपूर्ण पारी खेलेपनि अन्य ब्याटरले सम्झनलायक प्रर्दशन गर्न सकेनन ।
बुढीगंगाको ब्याटिङ लाइनअप ध्वस्त पार्न शेर मल्लले शानदार प्रर्दशन गरे । ४ ओभर बलिङ गरेका मल्लले २ मेडन राख्दै मात्र १२ रन खर्चेर ३ विकेट लिए । उनी फाइनल खेलको ‘प्लेयर अफ दी म्याच’ पनि चुनिए । यस्तै नरेन भट्ट र सचिन भट्टले समान दुई-दुई तथा हेमन्त धामी र अशोक धामीले समान एक-एक विकेट लिए ।
यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको पुनर्वासको पनि ब्याटिङ खासै चल्न सकेन । १९औं ओभरमा अलआउट भएको पुनर्वासले मात्र ७९ रन जोडेको थियो ।
उसका कप्तान नारायण जोशी र अभिषेक पाल समान एक-एक रनमै आउट भए । सर्वाधिक अविजित १९ रन हेमन्त धामीले बनाए भने नरेन भट्टले १५ तथा अशोक धामीले १४ रन बनाउनु बाहेक अन्य ब्याटरले उल्लेखनीय प्रर्दशन गर्न सकेनन ।
बुढीगंगाका लागि सर्वाधिक ३ विकेट सौर्य श्रेष्ठले लिए भने नागराज सिंह र सुबोध ऐरले समान दुई दुई विकेट लिन सफल भए । मदन शाह र दिपक रोकायाको नाममा समान एक-एक विकेट रह्यो ।
व्यक्तिगत विधातर्फ उदीयमान खेलाडीको अवार्ड नगद रु १० हजार सहित बुढीगंगा नगरपालिकाका खेलाडी मदन शाहले जितेका छन । त्यस्तै उत्कृष्ट बलरको अवार्ड नगद रु १५ हजार सहित धनगढी उपमहानगरपालिका खेलाडी सन्नी बिकले जितेका छन भने उत्कृष्ट ब्याटरको अवार्ड नगद रु १५ हजार सहित घोडाघोडी नगरपालिकाका कप्तान टेक रावतले जितेका छन ।
त्यस्तै प्रतियोगितामा सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड नगद रु २० हजार सहित च्याम्पियन टोलीका सदस्य सचिन भट्टले जितेका छन ।
विजेता टोलीका सदस्यहरुलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्द, केन्द्रिय सदस्यहरू धिरेन्द्र साउद, वीरेन्द्र चन्द, प्रादेशिक क्रिकेट संघका अध्यक्ष वासुदेव जोशी, सचिव लक्ष्मण दत्त भट्ट, कोषाध्यक्ष दिनेश सिंह लगायतले नगद, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्रदान गरे ।
जिल्ला क्रिकेट संघ कैलालीको आयोजनामा सम्पन्न भएको प्रतियोगिता २८ फागुनबाट सुरु भएको थियो । प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका १२ स्थानीय तहका टोलीहरूले सहभागिता जनाएका थिए ।
प्रतिक्रिया 4