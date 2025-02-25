राखेपको निर्देशन अटेर गर्दै एन्फाले बोलायो साधारण सभा

- अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपको निर्देशन अटेर गर्दै पुनः एन्फा नियमित साधारण सभा आह्वान गरेको छ।
- राखेपले एन्फालाई निर्वाचनका लागि स्वीकृति नभएको भन्दै बिहीबार सभा स्थगित गरी जानकारी पठाउन निर्देशन दिएको थियो।
५ चैत, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपको निर्देशन अटेर गर्दै पुनः परिपत्र गरेको छ ।
एन्फाले बिहीबार एन्फा नियमित साधारण सभा (एन्फा अर्डिनरी कंग्रेस) बैठकको औपचारिक आह्वान गरेको हो ।
बिहीबार नै राखेपले एन्फालाई निर्वाचनका लागि स्वीकृति नभएको भन्दै स्थगित गरी जानकारी पठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
