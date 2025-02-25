- अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले अध्यागमन विभागको पत्रपछि महिला राष्ट्रिय लिग तीन दिनका लागि स्थगित गरेको छ।
- महिला लिग बुधबारबाट सुरु भएको थियो र चार खेल भइसकेका छन्।
- एन्फाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्द्रमान तुलाधरले छलफलपछि अघि बढ्ने बताए।
५ चैत, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले महिला राष्ट्रिय लिगका खेलहरू पनि स्थगित गरेको छ ।
अध्यागमन विभागको पत्रपछि पुरुष राष्ट्रिय लिग फुटबल स्थगित गरेको एन्फा महिला लिग पनि स्थगित गरेको हो ।
शुक्रबारदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि महिला लिग स्थगित गरिएको एन्फाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्द्रमान तुलाधरले जानकारी दिए ।
त्यसपछि छलफल गरेर अघि बढ्ने तुलाधरले बताए । बुधबारबाट सुरु भएको महिला लिगमा ४ खेल भएका छन् ।
अध्यागमन विभागले आज नै पर्यटकीय भिसामा रहेका विदेशीलाई खेलमा सहभागी नगराउन अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई पत्र काटेको थियो ।
