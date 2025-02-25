पीएम कपका खेल त्रिवि क्रिकेट रंगशालामा नहुने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
५ चैत, काठमाडौं । आउँदो चैत ७ देखि सुरु हुने प्रधानमन्त्री कप (पीएम कप) राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत त्रिवि क्रिकेट रंगशालामा हुने तय भएका खेलहरू तल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा सारिएको छ ।
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले विज्ञप्ति जारी गरेर त्रिवि मैदानमा हुने खेल तल्लो मुलपानीमा सारिएको जानकारी गराएको हो । ‘लिग २ क्रिकेटका लागि त्रिवि क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नति कार्य गर्नु पर्ने भएको हुँदा यो व्यवस्था गरिएको छ’ क्यानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पीएम कपका अधिकांश खेल मधेश प्रदेशको पर्सा र जनकपुरमा हुनेछ । सुरुवाती केही खेलहरू काठमाडौंमा पनि हुनेछन् ।
पीएम कप विसं २०८३ साल वैशाख ४ गतेसम्म चल्नेछ ।
