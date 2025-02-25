एन्फालाई राखेपको पत्र: निर्वाचन स्थगित गरी लिखित जानकारी गराउनू

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
५ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले चैत १३ गतेका लागि तोकिएको साधारण सभा तथा निर्वाचन स्थगित गरी जानकारी गराउन अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई पत्र पठाएको छ ।
राखेपका संघ संस्था समन्वय शाखा प्रमुख चन्दकुमार राईले पत्र लेख्दै निर्वाचनका लागि स्वीकृति नभएकोले स्थगित गरी ३ दिनभित्र त्यसको लिखित जानकारी गराउन निर्देशन दिएका हुन् ।
राखेपले पटक-पटक भएको निर्देशन पालना नगरी प्रक्रिया अघि बढाएमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ बमोजिम कारबाही अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
‘परिषद्बाट पटक-पटक भएको निर्देशन पालना नगरी प्रकृया अगाडि बढाएमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ र प्रचलित कानुन बमोजिम भई जाने व्यहोरा समेत निर्णयानुसार जानकारीको लागि अनुरोध छ,’ पत्रमा लेखिएको छ ।
