एनपीएलपछि बेल्जियममा एकसाथ खेल्दै सन्दीप र डुप्लेसी

News Summary
६ चैत, काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन–२ पछि नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने र दक्षिण अफ्रिकन क्रिकेटर फाफ डुप्लेसी एउटै टोलीबाट खेल्ने भएका छन् ।
उनीहरूले लियेज रेड लायन्सबाट बेल्जियमको इयू टी–२० लिग खेल्न लागेका हुन् । एनपीएलमा दुवैले विराटनर किंग्सबाट खेलेका थिए ।
एनपीएलमा विराटनगरको कप्तानी सन्दीपले गर्दा डुप्लेसी खेलाडी थिए । इयू टी–२० लिगमा प्लेसीको कप्तानीमा सन्दीपले खेल्नेछन् ।
इयू टी–२० लिगको बेल्जियम संस्करण मे ३० देखि जुन ७ सम्म आयोजना हुने तालिका छ । प्रतियोगितामा एन्टवर्प, ब्रुज, लुभेन, लियेज, गेन्ट र ब्रसेल्सका ६ टोली सहभागी हुनेछन् ।
