बझाङमा भूकम्पको धक्का

बझाङ जिल्लाको रायाल आसपास केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको छ ।

रासस रासस
२०८२ चैत ९ गते १४:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बझाङ जिल्लाको रायाल आसपास केन्द्रविन्दु भएर सोमबार दिउँसो १ बजेर १४ मिनेटमा ४.१ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको छ।
  • राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरले उक्त भूकम्पको जानकारी दिएको छ।
  • गत चैत ३ गते दार्चुलाको सितौला आसपास केन्द्रविन्दु भएर ४ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको थियो।

९ चैत, काठमाडौं । बझाङ जिल्लाको रायाल आसपास केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको छ ।

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार बझाङको रायाल आसपास केन्द्रविन्दु भएर सोमबार दिउँसो १ बजेर १४ मिनेट जाँदा चार दशमलव एक ‘रेक्टरस्केल’ को भूकम्प गएको हो ।

यसअघि गत चैत ३ गते दार्चुलाको सितौला आसपास केन्द्रविन्दु भएर चार रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको हो ।

नेपाल हिमालय क्षेत्र भएकाले विभिन्न समयमा सानाठूला भूकम्प जाने गरेको छ ।

भूकम्प
लेखक
रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

लेखकको सबै आर्टिकल
संखुवासभा-ताप्लेजुङ सीमामा भूकम्प

संखुवासभा र ताप्लेजुङको सीमा क्षेत्रमा ४.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प

भूकम्पपछि भेटिएको नवौँ शताब्दीको मूर्ति स्थापना

मलेसियामा ७.१ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प, तर किन भएन क्षति ?

ताप्लेजुङमा ४ म्याग्निच्युडको भूकम्प

इलामको नयाँबजार आसपास केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प

