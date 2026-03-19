News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- दार्चुलाको तपोवन आसपास क्षेत्रलाई केन्द्र बनाएर आइतबार बिहान ११ बजेर ५५ मिनेटमा ४.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ।
२७ वैशाख, काठमाडौं । दार्चुलामा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ ।
राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार दार्चुलाको तपोवन आसपास क्षेत्रलाई केन्द्र बिन्दु बनाए भूकम्प गएको हो ।
केन्द्रका अनुसार आइतबार बिहान ११ बजेर ५५ मिनेट जाँदा ४.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो ।
