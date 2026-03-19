धादिङमा भूकम्पको धक्का महसुस  

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- धादिङको चारङ्गेफेदी केन्द्रविन्दु भएर आज ११ः१४ बजे ४.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ।
- राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख डा लोकविजय अधिकारीले धादिङसहित आसपासका जिल्लामा धक्का महसुस भएको बताए।
- भूकम्पबाट कुनै किसिमको क्षति प्राप्त नभएको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ।
२४ वैशाख, काठमाडौं । धादिङको चारङ्गेफेदी केन्द्रविन्दु भएर आज ११ः१४ बजे ४.१ ‘म्याग्निच्युड’को भूकम्प भएको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ ।
भूकम्पको धक्का धादिङसहित आसपासका जिल्लामा महसुस भएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख डा लोकविजय अधिकारीले राससलाई बताए ।
भूकम्पबाट कुनै किसिमको क्षति प्राप्त नभएको जनाइएको छ ।
