संखुवासभा-ताप्लेजुङ सीमामा भूकम्प

- २२ फागुन साँझ ५ बजेर ४४ मिनेटमा संखुवासभा र ताप्लेजुङ जिल्लाको सीमास्थित टोप्के गोलामा ४.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ।
- राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले उक्त भूकम्पको जानकारी दिएको छ।
- भूकम्पबाट अहिलेसम्म कुनै क्षतिको विवरण प्राप्त भएको छैन।
२२ फागुन, काठमाडौं । संखुवासभा र ताप्लेजुङ जिल्लाको सीमास्थित टोप्के गोलालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रबार साँझ भूकम्प गएको छ।
राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार साँझ ५ बजेर ४४ मिनेटमा स्थानीय मापन अनुसार ४.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो।
भूकम्पबाट कुनै क्षतिको विवरण प्राप्त भएको छैन ।
