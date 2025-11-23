भूकम्पपछि भेटिएको नवौँ शताब्दीको मूर्ति स्थापना

१२ फागुन, काठमाडौं । कीर्तिपुर नगरपालिका–६ स्थित चारघरेमा भगवान् विष्णुको मूर्ति स्थापना गरिएको छ । विसं २०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त जालन्धर शक्तिपीठ पुनर्निर्माणका क्रममा फेला परेको मूर्ति बृहत् चारघरे धार्मिक समितिको अगुवाइमा मंगलबार स्थापना गरिएको हो ।
मूर्ति प्राणप्रतिष्ठाका निम्ति कीर्तिपुर नगरपालिकाले १२ लाख रुपैयाँ तथा स्थानीयले चन्दा दिएका थिए । मन्दिरको प्रारूप कीर्तिपुर नगरपालिका-६ का प्राविधिक प्रभाष महर्जनले तयार गरेका हुन् ।
उक्त मूर्ति नवौँ शताब्दीको भएको पुरातत्व विभागले बताएको छ । –रासस
