प्रिमियर इन्टरनेसनलका विद्यार्थी अन्तरविद्यालय दुई प्रतियोगितामा च्याम्पियन

अनलाइनखबर
२०८२ चैत ९ गते १४:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रिमियर इन्टरनेसनल आईबी कन्टिनम स्कुलका विद्यार्थीहरूले एनआईएसएसए लिग फुटबल उपाधि जितेका छन्।
  • प्रिमियरको फुटबल टोलीले सेमिफाइनलमा द ब्रिटिस स्कुललाई २–० ले पराजित गर्‍यो र फाइनलमा पेनाल्टीमा ५–४ ले जीईएमएसलाई हरायो।
  • प्रिमियरको बास्केटबल टोलीले १२ औं जेभियर इन्टरनेसनल यू १९ टुर्नामेन्टमा अपराजित रहँदै उपाधि जित्यो।

९ चैत, काठमाडौं । प्रिमियर इन्टरनेसनल आईबी कन्टिनम स्कुलका विद्यार्थीहरूले फुटबल र बास्केटबलका दुई प्रमुख अन्तरविद्यालय प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै उपाधि जितेका छन्।

विद्यालयको फुटबल टोलीले नेपाल इन्टरस्कुल स्पोर्टस् एसोसिएसन (एनआईएसएसए) लिग फुटबल उपाधि जितेको हो भने बास्केटबल टोलीले १२ औं जेभियर इन्टरनेसनल यू १९ बास्केटबल टुर्नामेन्टमा अपराजित रहँदै च्याम्पियन बन्न सफल भएको छ।

फुटबलतर्फ, प्रिमियरले सेमिफाइनलमा द ब्रिटिस स्कुललाई २–० ले पराजित गर्‍यो। फाइनलमा जीईएमएससँगको खेल १–१ को बराबरीमा सकिएपछि पेनाल्टी सुटआउटमा ५–४ को जित निकाल्दै उपाधि आफ्नो पक्षमा पार्‍यो। टोलीका गोलकिपर रेजिश न्यौपाने प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए।

त्यस्तै, बास्केटबलतर्फ प्रिमियरले प्रतियोगिताभर उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै सबै खेल जित्यो । टोलीले लिग चरणमा गोल्डेन गेट कलेजलाई ४६–४४, दिव्या कलेजलाई ७०–२१, जेभियर बीलाई ९१–१८ ले हरायो ।

क्वार्टरफाइनलमा टाइम्स कलेजलाई ५३–११, सेमिफाइनलमा जेभियरलाई ७३–६१ र फाइनलमा बीकेएसपी बंगलादेशलाई ६७–४३ ले पराजित गर्दै उपाधि हात पार्‍यो।

सम्बन्धित खबर

सुरेश रैना र म्याथ्यु हेडन चेन्नई सुपर किङ्सको ‘हल अफ फेम’ मा समावेश

सुरेश रैना र म्याथ्यु हेडन चेन्नई सुपर किङ्सको ‘हल अफ फेम’ मा समावेश
वीर अस्पतालको टोमोथेरापी मेसिन मर्मतपछि पुनः सञ्चालन

वीर अस्पतालको टोमोथेरापी मेसिन मर्मतपछि पुनः सञ्चालन
निर्वाचन सफल बनाएको भन्दै कर्मचारी र सुरक्षा निकायलाई गृहमन्त्रीले गरे सम्मान

निर्वाचन सफल बनाएको भन्दै कर्मचारी र सुरक्षा निकायलाई गृहमन्त्रीले गरे सम्मान
विश्व जल तथा मौसम दिवस : विपद्‌‌बाट बचाउन सहयोगी बन्दै पूर्वसूचना प्रणाली

विश्व जल तथा मौसम दिवस : विपद्‌‌बाट बचाउन सहयोगी बन्दै पूर्वसूचना प्रणाली
‘बीटीएस’ को वर्ल्ड टूर घोषणा, १ अर्ब डलरभन्दा धेरै आम्दानीको अनुमान (सूचीसहित)

‘बीटीएस’ को वर्ल्ड टूर घोषणा, १ अर्ब डलरभन्दा धेरै आम्दानीको अनुमान (सूचीसहित)
रहेनन् अर्थविद् केशव आचार्य

रहेनन् अर्थविद् केशव आचार्य

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?
‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’
‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’
चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’
ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी
रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र
कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories

